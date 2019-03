Fortnite sta per ricevere la nuova MAT Il Pavimento è Lava

Fortnite Stagione 8 : Nuove Sfide e Oggetti in vendita : Da ieri sono disponibili le Nuove Sfide della settimana per la Stagione 8 di Fortnite, mentre da oggi e solo per la data odierna troverete in negozio skin come Malevolenza, a seguire tutti i dettagli. Fortnite Stagione 8: I nuovi Oggetti in vendita Malevolenza (Costume) – 2000 V-buck Ascia di fuoco (Strumento raccolta) – 1200 V-buck Elitrasporto (Deltaplano) – 1200 V-buck Ghiacciolo (Strumento raccolta) – 800 ...

Apex Legends - Rainbow Six Siege e Fortnite - chi vince la battaglia delle nuove stagioni? : L'avvicinarsi della primavera per Apex Legends, Fortnite e Rainbow Six Siege ha significato l'esordio delle nuove stagioni. Un momento quanto mai unico per gli appassionati delle rispettive community, che hanno così modo di confrontarsi con sostanziose novità che nella stragrande maggioranza dei casi cambiano totalmente il volto all'esperienza videoludica offerta da ognuno dei tre giochi. Basti pensare per esemio che Apex Legends fino ad ora ha ...

L’ennesimo leak di Fortnite Stagione 8 svela le Sfide della Settimana 4 : L'avventura di Epic Games nell'universo delle Battle Royale fa rima, ad oggi, con Fortnite Stagione 8. La nuova Stagione dello sparatutto online della compagnia americana - disponibile gratuitamente su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile, per altro in cross-play - è iniziata da pochissimo. E ha proiettato tutti gli appassionati in una tematica piratesca non solo in grado di modificare profondamente alcune zone della grande ...

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 8.11 : Il popolare Fortnite sta per ricevere un nuovo aggiornamento nella giornata di oggi e, come accade solitamente, Epic ha annunciato che i server saranno offline per un certo tempo.Come segnala Fortnite Intel, la compagnia ha comunicato attraverso l'account Twitter che i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane.Non sappiamo cosa porterà l'update 8.11 nel famoso battle royale. Sembra sicuro l'arrivo della Pistola Flintlock, come ...

Fortnite : eliminata la Girosfera per problemi di instabilità - reinserita poco tempo dopo : La Girosfera è stato l'ultimo veicolo introdotto da Epic Games nel suo popolare battle royale, Fortnite. Nella giornata di oggi però la compagnia ha dovuto eliminarla temporaneamente dal gioco, a causa di alcuni problemi di instabilità.Come riporta Fortnite Intel, fin dalla sua introduzione nella Stagione 8, la Girosfera è stata molto criticata (specialmente da note personalità legate al gioco) in quanto presenta un'eccessiva mobilità che va a ...

Misterioso elicottero nei cieli di Fortnite Stagione 8 : quali novità in arrivo? : Fortnite Stagione 8 è solo l'ultima evoluzione di un videogioco che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Dopo aver rivoluzionato - e consolidato - lo scenario delle Battle Royale, il titolo a marchio Epic Games ha saputo varcare gli stessi confini del videoludo, imponendosi come un vero e proprio fenomeno di costume. Il team di sviluppo, poi, continua a supportare la sua creatura da più di un anno, apportando migliorie e stravolgimenti in ...

Fortnite Stagione 8 : Le sfide della 4° Settimana e le nuove Skin in vendita : Come sempre sono trapelate sulla rete in anticipo, le sfide della nuova Settimana per la Stagione 8 di Fortnite che vi riportiamo di seguito. Fortnite Stagione 8: Le sfide della 4° Settimana Gratuite Cerca 2 Tesori Sepolti Lanciati contro 25 strutture con un Cannone Pirata Effettua un’eliminazione con un’arma con mirino e una con un’arma silenziata Pass Battaglia Elimina 10 avversari a Borgallegro oppure a Parco ...

Le Girosfere cambiano Fortnite : questa mappa svela dove si trovano i nuovi veicoli : La Battle Royale di casa Epic Games è cambiata ancora. Con la Stagione 8, Fortnite ha abbracciato un mondo pennellato da tematiche piratesche, carico naturalmente di Sfide mai viste prima, nuove armi e oggetti squisitamente cosmetici - tra cui la skin progressiva Cuore Nero, per cui ho redatto una guida utile a sboccarne tutte le fasi. Non solo, l'aggiornamento più recente del gioco - l'8.10 - va ad introdurre anche un nuovo tipo di veicolo ...

Guida Fortnite Stagione 8 : Cuore Nero - come ottenere il set completo della skin a fasi : Con Fortnite Stagione 8, Epic Games ha finalmente dato vita alla nuova Stagione della sua acclamata Battaglia Reale. Sciolte le nevi che avevano invaso la grande isola di gioco, ora lo shooter costruttivo della software house americana abbraccia quindi lo spirito dei bucanieri con un tema squisitamente piratesco. Spazio allora a tante Sfide mai viste prima e nuove armi, senza dimenticare una buona manciata di skin a colorare il negozio virtuale ...

Sfide Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 - un leak del 11 marzo le svela in anticipo : La Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 è sempre più vicina. Così come sempre più concrete sono le nuove Sfide in arrivo. I ragazzi di Epic Games hanno infatti annunciato che, come accade ormai da tempo nella Battle Royale più amata del videoludo, le Sfide della Settimana 3 della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale saranno disponibili dalle 15:00 di giovedì 14 marzo. Il team di sviluppo ne condividerà la natura solo a tempo debito, ma gli ...

Fortnite : Skin del 10 Marzo e Sfide della terza settimana per la Stagione 8 : In concomitanza con l’arrivo nel negozio di Fortnite di nuove Skin e strumenti vari, sono trapelate sulla rete in Anteprima le possibili Sfide della terza settimana per la Stagione 8 che vogliamo condividere con voi di seguito. Fortnite Stagione 8: Le Skin del 10 Marzo 2019 Costume Cartucciera (raro, 1.200 V-buck) Strumento di raccolta Macete (non comune, 500 V-Buck) Deltaplano Elicottero (epico,1,200 V-Buck) Costume Chirurgo ...

La mappa di Fortnite nasconde insidie - due punti portano alla morte istantanea : È un momento non proprio facile quello che sta vivendo Fortnite, il Battle Royale di Epic Games. Dopo oltre un anno abbondante di dominio incontrastato della scena videoludica (quella dei titolo battle royale ma anche in senso assoluto, ndr), con l'avvento di Apex Legends di Respawn Entertainment ha infatti visto ridursi in maniera più o meno sensibile l'afflusso di giocatori, che hanno subito l'attrattiva del Battle Royale edito da Electronic ...

Incredibile segreto in Fortnite Stagione 8 : il vulcano è la chiave del respawn : Tutti sanno che la nuova Stagione di Fortnite è appena iniziata. Ma non tutti sono a conoscenza di un segreto in Fortnite Stagione 8! Sì perché, a quanto pare tra le novità introdotte dagli sviluppatori di Epic Games nella loro celebre Battaglia Reale ci sarebbero altri elementi non ancora annunciati. Nei giorni passati vi ho parlato di tutti i contenuti offerti dall'ultima season sia gratuitamente che per gli acquirenti del Pass Battaglia in ...

Fortnite Stagione 8 : Le sfide della prima e seconda settimana : Da qualche giorno è iniziata ufficialmente la Stagione 8 di Fortnite. Quest’oggi vogliamo condividere con voi sia le sfide della prima settimana che quelle della seconda, quest’ultime disponibili a partire dal 7 Marzo 2019. Fortnite Stagione 8: Le sfide della prima settimana sfide Gratuite Visita i 7 Accampamenti dei Pirati Cerca 7 Forzieri a Corso Commercio o Crocevia del Ciarpame Infliggi danni agli avversari usando una ...