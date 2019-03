Flat tax 2019 | start up-forfettario 2019 | cosa c’è in Manovra

Flat tax 2019 : lavoro dipendente e regime forfettario cumulabili - i limiti : Flat tax 2019: lavoro dipendente e regime forfettario cumulabili, i limiti regime forfettario e Flat tax 2019 Ultimi chiarimenti sulla Flat tax 2019 da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio in audizione alle commissioni di Camera e Senato. Nel documento di relazione sulle misure previste dal disegno di legge recante bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, l’Upb si è anche soffermato sulla Flat tax. E in ...

Tria frena su Flat tax e gela Salvini : “Ipotesi di riforma si fanno con legge di bilancio” : L'allargamento della flat tax, al momento introdotta per con una tassazione al 15% solo per le partite iva entro i 65mila euro, si discuterà solo nella prossima manovra. Lo ha spiegato Tria al question time di ieri: "Al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale circa l'impatto di una possibile estensione della flat tax".Continua a leggere

Bonus 80 euro o Flat tax : calcolo convenienza e stipendio in busta paga : Bonus 80 euro o Flat tax: calcolo convenienza e stipendio in busta paga Meglio il Bonus 80 euro o la Flat tax al 15%? Come è ben noto, nel progetto del governo c’è la finalità di estendere la Flat tax anche alle famiglie e quindi ai lavoratori dipendenti. Attualmente la Flat tax è un regime che opera per i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 65.000 euro di reddito annuo. Su questi redditi, tali lavoratori pagano solo il 15% di aliquota ...

Tria congela la Flat tax : 'Al momento nessuna ipotesi' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time al Senato, ribadendo che si tratta 'dell'avvio di un processo di riforma coerente con gli indirizzi del programma di governo e secondo la ...

Tria : Flat tax?Si valuta in manovra 2020 : Lo afferma il ministro dell'Economia, Tria, rispondendo sulla Flat tax durante il question time al Senato. E precisa: usare le simulazioni fatte dal Mef sulla Flat tax è "fuorviante", sono "...

Tria : Flat tax?Si valuta in manovra 2020 : 21.05 "Sarà con la predisposizione della prossima manovra così come avvenuto con la precedente che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale e in quella occasione saranno approfondite tutte le proposte". Lo afferma il ministro dell'Economia, Tria, rispondendo sulla Flat tax durante il question time al Senato. E precisa: usare le simulazioni fatte dal Mef sulla Flat tax è "fuorviante", sono "speculazioni ...

Tria : "Nessuna ipotesi Flat tax" : ''Sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso del question time del Senato, rispondendo a una domanda sulla flat tax. In quella sede ''saranno approfondite tutte le proposte'', assicura Tria. ''Ma al momento ...

Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati - quale conviene : Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati, quale conviene Confronto Flat tax contro Busta paga dipendenti L’entrata in vigore della Flat tax nel 2019 potrebbe cambiare il pensiero di chi fino a oggi riteneva più conveniente ricevere una Busta paga ogni mese, piuttosto che fatturare in qualità di lavoratore autonomo. La Flat tax andrà infatti a cambiare le carte in tavola, sotto l’aspetto dei redditi. Con le partite Iva che ...

Perché la Flat tax leghista è semplicemente inverosimile : Secondo quanto affermato dal sottosegretario Siri, la proposta di "flat tax per nuclei familiari con redditi complessivi fino a 50mila euro" avrebbe un costo per il bilancio dello Stato di 12 miliardi di euro e verrebbe finanziata senza aumenti di altre imposte a carico di cittadini e imprese, a cominciare dall'Iva le cui clausole continuerebbero a essere sterilizzate.L'ipotesi è del tutto inverosimile e non per ragioni di infimi ...

RIPRESA?/ 'Super ammortamento e sblocca-cantieri valgono più di Cina e Flat tax' : Mentre si parla di Flat tax familiare, oggi dovrebbe essere approvato il decreto sblocca-cantieri. C'è anche un'altra misura importante e a basso costo

Flat tax - i numeri di Siri : "Impegno da 12 miliardi" : Un vertice che però non sembra essere andato giù ai Sottosegretari all'economia in quota CinqueStelle: Alessio Mattia Villarosa e, in particolare, Laura Castelli che in una nota ha affermato: "Al ...