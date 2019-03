FINANZA & MEDIA Stati Generali dell' Editoria | le preoccupazioni di M5s e giornali

Fisco gialloverde - è caos : Affari & FINANZA domani in edicola : Sul fronte dell'economia invece faro puntato sulla Coop, il gigante numero uno della grande distribuzione italiana che sta decidendo di voltare pagina: più e-commerce, meno iper. E per farlo rinnova ...

FINANZA & UE/ Draghi aiuta la corsa dell'Italia nella nuova Commissione : Non solo incarichi nella nuova Commissione europea, si comincia già a parlare della successione di Mario Draghi alla guida della Bce

Battaglia finale per Telecom - Affari&FINANZA domani in edicola : MILANO - Si avvicina la data del 29 marzo, ennesima resa dei conti in assemblea per Telecom, e i soci affilano le armi. I contendenti sono noti: da una parte i francesi di Vivendi, primi soci ma in ...

FINANZA & UE/ Le "trappole" e gli errori che lasciano l'Italia nell'angolo : In un'Europa di grandi asimmetrie l'asse franco-tedesco acuisce le distanze. l'Italia, sempre più messa ai margini, deve imparare a tessere alleanze

Affari&FINANZA - come è cambiata l'occupazione nelle prime 200 aziende italiane per numero di dipendenti : ... potentissima in termini di trattazioni di commodities quali il salmone, i prodotti ittici in generale e naturalmente il petrolio di cui il Paese è fra i primi produttori al mondo.

FINANZA & AUTO/ Guerra ai diesel e spinta all'elettrico stanno uccidendo Pil e lavoro : Si cominciano a vedere delle trasformazioni nel mercato dell'AUTO che avranno conseguenze molto pesante sul lavoro e sul Pil di alcuni paesi