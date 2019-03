Fiat Panda Cross | la 4×4 regina del deserto è made in Italy GALLERY

Fiat : forte crescita per la Panda in Europa - in calo tutti gli altri modelli : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Fiat Centoventi - la Panda del futuro : Era da un po' di tempo che non si vedeva una concept Fiat al Salone di Ginevra e quest'anno il brand torinese ha recuperato il tempo perduto con la Centoventi, una citycar che riassume la visione del marchio italiano su come sarà la mobilità elettrica di massa nel prossimo futuro, una previsione che nasce da 120 anni di storia ed esperienza sul campo. Nello sviluppo della Centoventi Fiat ha rivolto il proprio sguardo verso il suo lato più pop, ...

Fiat Centoventi - in mostra a Ginevra l'erede della Panda : Si chiama Centoventi, come gli anni compiuti da Fiat, il prototipo esposto da questo 5 marzo al Salone di Ginevra. Non si tratta di una semplice show car, ma di un esemplare che anticipa molte soluzioni della futura Fiat Panda, attesa sul mercato tra il 2020 e il 2021. In realtà molte linee guida della Centoventi finiranno per influenzare altre utilitarie del Gruppo Fca, come la Lancia Ypsilon e la Fiat 500. Prima di descrivere le idee più ...

Su Quattroruote in esclusiva - A Ginevra una concept anticipa la nuova Fiat Panda : La notizia: in un anno che per il gruppo FCA risulta povero di novità di mercato, il marchio Fiat porta al Salone di Ginevra una concept car, che offre uninteressante apertura su ciò che arriverà nel futuro prossimo. La notizia nella notizia: la concept prefigura la futura generazione di uno dei modelli più importanti nella gamma del marchio italiano, anzi unicona stessa della produzione della casa torinese: la Panda (pur avendo dimensioni un po ...