Fiat Centoventi : costo - interni e versione elettrica della Fiat 500 : Fiat Centoventi: costo, interni e versione elettrica della Fiat 500 Arriva anche per il marchio Fiat la svolta elettrica. Abbiamo già raccontato di un mercato elettrico in espansione che andrà ad essere più completo tra il 2020 e il 2021. Intanto però le case automobilistiche fanno già le prove generali. Fiat è una di queste, le due autovetture in questione sono la nuova Fiat Centoventi e la versione elettrica della Fiat 500. Vediamo i ...

Il prototipo. Fiat Centoventi - l'idea che cambia l'automobile : Molti dicono che sia l'erede della Panda , qualcuno dubita che possa mai arrivare davvero sul mercato, quasi tutti concordano sul fatto che sia intelligente, moderna, e frutto di un progetto geniale. ...

Fiat Centoventi - possibile 'parentela' con la futura Mini Jeep : Il Salone di Ginevra sta aprendo importanti scenari per i diversi brand del Gruppo Fca. Hanno destato grande ammirazione la concept Alfa Romeo Tonale, la Ferrari F8 Tributo e il prototipo Fiat Centoventi, con un riscontro che ha ridotto l'attenzione generale sul marchio Jeep. Eppure le novità di sostanza per il brand americano non sono mancate, presentate dal responsabile Jeep Europa Jeff Hines. Egli ha anche fornito un calendario di massima ...

Fiat Centoventi potrebbe sostituire la Punto : Brusco cambio di strategia nelle ultime ore ai vertici più alti del Gruppo Fca, impegnato in questi giorni a Ginevra con la presentazione di nuovi importanti modelli. Uno di questi è il prototipo Fiat Centoventi, dal quale si era appreso che sarebbe derivata la futura Panda. Le interviste rilasciate da Olivier Francois, responsabile del brand Fiat, raccolte a Ginevra in occasione del Salone dell'Automobile, non lasciavano dubbi sul rapporto di ...

Fiat Centoventi - Manley : 'Non sostituirà la Panda'/ Salone Ginevra : 'Auto segmento B' : Fiat Centoventi, Manley: 'Non sostituirà la Panda'. Dal Salone di Ginevra il manager inglese parla della nuova concept car e chiarisce: 'Auto segmento B'

Fiat Centoventi - la Panda del futuro : Era da un po' di tempo che non si vedeva una concept Fiat al Salone di Ginevra e quest'anno il brand torinese ha recuperato il tempo perduto con la Centoventi, una citycar che riassume la visione del marchio italiano su come sarà la mobilità elettrica di massa nel prossimo futuro, una previsione che nasce da 120 anni di storia ed esperienza sul campo. Nello sviluppo della Centoventi Fiat ha rivolto il proprio sguardo verso il suo lato più pop, ...

Fiat Centoventi - elettrica 'accessibile' : Da 120 anni Fiat innova nel mondo dell'automobile proponendo veicoli e soluzioni tecniche capaci di influenzare lo sviluppo dell'industria del settore e di cambiare le abitudini e i costumi di intere generazioni di automobilisti.

Fiat Centoventi - Così sarà la nuova Panda - VIDEO : ll gruppo FCA festeggia i 120 anni di carriera al Salone di Ginevra presentando la Centoventi Concept, una concreta anticipazione di come si evolverà la storia di uno dei modelli fondamentali della gamma, la Panda. Progetto modulare. Si tratta di una proposta altamente innovativa, che combina lo spirito storico della Panda con la propulsione elettrica e con elementi inediti per il segmento. La modularità del progetto, pensata per mantenere il ...

Fiat Centoventi - in mostra a Ginevra l'erede della Panda : Si chiama Centoventi, come gli anni compiuti da Fiat, il prototipo esposto da questo 5 marzo al Salone di Ginevra. Non si tratta di una semplice show car, ma di un esemplare che anticipa molte soluzioni della futura Fiat Panda, attesa sul mercato tra il 2020 e il 2021. In realtà molte linee guida della Centoventi finiranno per influenzare altre utilitarie del Gruppo Fca, come la Lancia Ypsilon e la Fiat 500. Prima di descrivere le idee più ...

Salone di Ginevra : dallo stand FCA la Centoventi - la rivoluzione elettrica di casa Fiat : Fiat ha presentato al Salone dell’auto di Ginevra la Fiat Concept Centoventi. Olivier Francois, Global head of Fiat brand alla presentazione: “Per noi rappresenta una soluzione di mobilità elettrica accessibile sul mercato ed è la vettura simbolo del futuro del marchio […]Una tela bianca“, così Francois definisce la concept ed alzando il tiro dice:”sarà il cliente a configurare gli interni, scegliere gli accessori ...

Fiat presenta la Centoventi : ecco le immagini dal Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/14 ...

Nuova Fiat Panda - l’inedita generazione anticipata dalla concept Centoventi [GALLERY] : Con Fiat concept Centoventi, sarà il cliente a configurare gli interni, scegliere gli accessori e adattare gli spazi in base alle proprie necessità Al Salone Internazionale di Ginevra 2019 fa il suo esordio Fiat concept Centoventi, il concept che esprime perfettamente la vision del marchio italiano su come sarà la mobilità elettrica di massa nel prossimo futuro, una previsione autorevole e democratica, nata da 120 anni di storia ed ...

Fiat Centoventi - la concept pensata come un iPhone : Fiat ha presentato una nuova city car elettrica concept Centoventi al salone dell'automobile di Ginevra, in previsione di una reinvenzione altamente personalizzabile della Panda. La piccola macchina, ...

Fiat Centoventi - Così sarà la nuova Panda - VIDEO : ll gruppo FCA festeggia i 120 anni di carriera al Salone di Ginevra presentando la Centoventi Concept, una concreta anticipazione di come si evolverà la storia di uno dei modelli fondamentali della gamma, la Panda. Progetto modulare. Si tratta di una proposta altamente innovativa, che combina lo spirito storico della Panda con la propulsione elettrica e con elementi inediti per il segmento. La modularità del progetto, pensata per mantenere il ...