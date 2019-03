Femminile | Juventus-Fiorentina fa l' en plein | gli ascolti tv sono da record!

VIDEO Juventus-Fiorentina 1-0 calcio Femminile - highlights e sintesi : successo bianconero davanti ai 40mila dell’Allianz Stadium : La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nel match valido per al 19^ giornata della Serie A 2019 di calcio femminile e ha rafforzato il primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio proprio sulle viola. Le Campionesse d’Italia hanno messo una concreta ipoteca sulla conquista del secondo scudetto consecutivo visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione ma la partita odierna non è stato importante solo per ...

Serie A Femminile – Festa Juventus davanti ad un Allianz Stadium gremito : Pedersen stende la Fiorentina nel finale : Il big match della 19ª Giornata di Serie A Femminile va alla Juventus: le bianconere, davanti ad un Allianz Stadium gremito, battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol di Pedersen Gli uomini riposano per la pausa dedicata alla Nazionale e allora sono le donne a prendersi i riflettori del pomeriggio calcistico della domenica. L’Allianz Stadium risulta tutto esaurito, anche se in campo non c’è Cristiano Ronaldo, ma la ...

Femminile - Juventus-Fiorentina 1-0 : Pedersen decide la sfida scudetto : La Juventus fa suo lo scontro al vertice contro la Fiorentina, mettendo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto Femminile. Nella splendida cornice dell'Allianz Stadium, la squadra di coach ...

Calcio Femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

