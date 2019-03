Fabrizio Corona torna in carcere | violate disposizioni del giudice

Verissimo - la ferocia di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona : 'Perché è irrecuperabile. Quell'uomo...' : Sabato 23 marzo Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese di Verissimo . Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sul riavvicinamento ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : "Cosa chiedeva sul letto d'ospedale" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti, il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil, la testimone del processo Ruby morta in circostanze misteriose. Un decesso accostato da qualcuno, e in modo vergognoso, a Silvio Berlusconi, almeno fino a

Belen Rodriguez : 'Con Stefano ce la metto tutta - Fabrizio Corona è irrecuperabile' : Dopo mesi di silenzio e gossip senza fine sulla sua vita privata, Belen Rodriguez ha finalmente rilasciato un'intervista in tv per fare un po' di chiarezza; sabato 23 marzo, infatti, andrà in onda su Canale 5 il confronto che la showgirl ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo. Sul chiacchierato riavvicinamento con Stefano De Martino, per esempio, la 34enne ha ammesso di seguire il cuore e di mettercela tutta affinché la sua famiglia possa ...

Belen Rodriguez : “Io e Stefano De Martino? Ce la metto tutta. A Fabrizio Corona voglio bene ma è irrecuperabile” : Belen Rodriguez parla per la prima volta del riavvicinamento al suo ex, Stefano De Martino e per farlo sceglie il salotto di Verissimo. Nella puntata in onda domani sabato 23 marzo, la showgirl racconta a Silvia Toffanin: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, ...

Imane Fadil : Fabrizio Corona promette di fare chiarezza sulla vicenda : La morte della modella marocchina Imane Fadil ad oggi rImane un vero e proprio giallo. Tra le tante persone intenzionate a fare chiarezza sulla vicenda, c’è anche Fabrizio Corona. La ragazza era un testimone chiave del processo Ruby-ter che vede tra gli indagati anche Silvio Berlusconi. La notizia relativa alla scomparsa della giovane è stata diffusa solamente una settimana fa, quando il suo avvocato ha informato la Procura di Milano che ora ...

Fabrizio Corona/ Foto : 'Orgoglioso di essere tuo padre' ma un particolare.... : Fabrizio Corona e Carlos in una Foto in occasione della Festa del papà: 'Orgoglioso di essere tuo padre' ma un particolare fa infuriare i fan