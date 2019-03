Fabrizio Corona torna in carcere ' Il caso Fogli non è congruo con l' affidamento

Fabrizio Corona - parola di pm : storia di corna - perché l'hanno risbattuto in carcere : Il comportamento di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli, ossia l'aver parlato di un presunto tradimento della moglie dell'ex componente dei Pooh durante la trasmissione L'isola dei famosi, non è "congruo" per una persona che sta scontando la pena in affidamento terapeutico. C'è anche qu

Fabrizio Corona torna in galera : ha infranto le regole del giudice : Questa mattina, lunedì 25 marzo, i carabinieri hanno raggiunto Fabrizio Corona all'interno del suo appartamento e lo hanno portato in galera perché il magistrato di sorveglianza, dott. Simone Luerti, che stava seguendo il suo affidamento cautelare, ha sospeso tale provvedimento disciplinare e ne ha disposto il ritorno in carcere. Secondo quanto emerso, pare che Corona abbia infranto alcune regole stabilite dal Tribunale in occasione del suo ...

Fabrizio Corona portato di nuovo in carcere - il magistrato : 'Ci sono state violazioni' : Forse ci si aspettava che questa notizia venisse data nuovamente, per un motivo o per un altro. È arrivata oggi, lunedì 25 marzo, la notizia data dall'edizione milanese del Corriere della Sera: Fabrizio Corona è stato riportato in carcere, dato che il magistrato di sorveglianza, Simone Luerti, ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico dato all'ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona torna in prigione: violate disposizioni del tribunale Per ...

Fabrizio Corona nuovamente in manette : ha violato le prescrizioni del giudice : Fabrizio Corona torna in carcere: questa è la decisione che il magistrato Simone Luerti ha preso questa mattina. In giornata gli agenti hanno prelevato l’ex re dei paparazzi dalla sua abitazione per riportarlo a San Vittore. Corona pagherebbe le numerose violazioni dell’affidamento terapeutico, concessogli un anno fa. Il ritorno in galera Fabrizio Corona ritorna in carcere dopo aver violato le limitazioni dell’affidamento terapeutico. La misura ...

Fabrizio Corona torna in carcere : violate le disposizioni del Tribunale di Milano : Non c'è pace per Fabrizio Corona: a poco più di un anno dalla sua chiacchierata scarcerazione, il 45enne è finito nuovamente in manette per decisione del Tribunale di Milano. La notizia, alla luce del personaggio da sempre nell'occhio del ciclone, è diventata immediatamente virale: l'ex re dei paparazzi sarebbe stato prelevato dai carabinieri nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo. Il magistrato di Sorveglianza, Simone Luerti, gli ha ...

