Fabrizio Corona torna in carcere | «Ha violato le disposizioni del tribunale | è

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ancora guai per, che oggi èto in. L’ex paparazzo dei vip nel pomeriggio di oggi è stato prelevato dagli agenti della questura di Milano, che gli hanno notificato il decreto deldi sorveglianza che ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli aveva permesso di lasciare ildi San Vittore., che si trovava nel suo appartamento in centro, alla vista dei poliziotti non avrebbe fatto alcun commento. La decisione è stata presa dal magistrato Simone Luerti: l’affidamento terapeutico gli era stato assegnato per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina, ed è ora stato sospeso per le plurime violazioni negli ultimi mesi delle restrizioni chedoveva rispettare, dopo i numerosi guai giudiziari avuti.Per, assistito dall’avvocato Ivano Chiesa, si riaprono dunque le porte delmilanese. Sarà ora lo ...

