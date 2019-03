F1 | Mattia Binotto | “Abbiamo apportato dei correttivi alla Ferrari | ci aspettiamo dei

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo l’amaro esordio nel Mondiale di F1 di Melbourne, dove lanon solo è stata molto lontana dalle Mercedes, ma non è neppure riuscita a salire sul podio,, che ha concesso alcune frasi a “La Gazzetta dello Sport“, spera che il secondo appuntamento stagionale, previsto in Bahrein nel prossimo week end, possa dare le risposte che tutti si attendono per non far scappar via gli avversari per il titolo iridato dopo appena due prove del calendario.CosìRosea il team principal della Rossa: “Il Bahrein è diverso da Melbourne, trazione e frenata saranno importanti. Credo che come squadra dobbiamo verificare in Bahrein di aver capito e gestito le aree di debolezza che in Australia, per tutta una serie di fattori, non ci hanno permesso di sfruttare appieno il potenziale della vettura. In Bahrein cidi poter vedere l’effetto delle ...

