F1 | i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrein | dalla prima volta di Schumacher fino

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Dalla prima volta di Berger - passando per il poker di Schumacher - fino alla doppietta di Vettel : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prende il via con il consueto esordio down under del Gran Premio di Australia di Melbourne. La stagione inizia all’Albert Park con il 35esimo appuntamento iridato nella Nazione oceanica, anche se sono stati ben 83 i Gran Premi di Australia disputati nella storia. Il primo, infatti, risale addirittura al 1928 sul circuito di Phillip Island, dove ora corrono Motomondiale e Superbike, con il successo del ...

Juventus-Atletico Madrid - chi è l’arbitro della partita. I precedenti con i bianconeri : Questa sera la Juventus affronterà l’Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri devono ribaltare lo 0-2 subito all’andata in trasferta, quindi devono vincere con tre gol di scarto. Impresa che si preannuncia ardua, ma, come visto anche in altri match, non impossibile. Arbitro della contesa sarà l’olandese Björn Kuipers, fischietto classe 1973 che in carriera ha diretto 118 ...

Ethiopian Airlines - i precedenti : 57 incidenti aerei nella storia della compagnia aerea : Ethiopian Airlines, i precedenti: 57 incidenti aerei nella storia della compagnia aerea . è la compagnia aerea di bandiera dell'Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l'Aeroporto di Addis Abeba-Bole, dal quale il volo precipitato era decollato questa mattina . Ethiopian Airlines è stata fondata il 30 ...

Tutti odiano Amazon : senza precedenti il cambio di rotta della società : Tutti odiano Amazon, almeno quelli che si sono resi o si stanno rendendo conto di quale sia la vera natura dell’e-Commerce di Jeff Bezos. Scelte incomprensibilmente folli quelle prese dalla dirigenza di questa azienda che sembra aver perso completamente la ragione e il senso degli affari. Tra affiliazioni bloccate senza (Continua a leggere)L'articolo Tutti odiano Amazon: senza precedenti il cambio di rotta della società è stato pubblicato ...

Bimba picchiata dal compagno della madre - è gravissima : sul corpo ecchimosi precedenti : Una bambina di 22 mesi di è ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all'ospedale di Roma dopo essere stata picchiata dal compagno della madre. La piccola è in ...

Diretta Roma Milan/ Streaming video e tv : i precedenti della sfida sono quasi 200 - Serie A - : Diretta Roma Milan Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Mattino 5 - Federica Panicucci e la difesa senza precedenti della D'Urso : "Vergognati - violento" : Federica Panicucci difende Barbara D'Urso. La conduttrice di Mattino 5 si scaglia contro il concorrente dell'Isola dei famosi che ha insultato Carmelita con parole volgari a sfondo sessuale. "Questo John si è reso protagonista di insulti indicibili e sessisti nei confronti di Barbara d’Urso. Poi in

