F1 | Hamilton e Wolff sorpresi dalla Honda | “ha permesso alla Red Bull di mangiarsi la

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il team principal della Mercedes e il campione del mondo hanno speso belle parole per il motore, che quest’anno spinge le RedIl sorpasso di Verstappen ai danni di Vettel nel corso del Gp d’Australia ha acceso i riflettori sul motore, tanto vituperato lo scorso anno per le continue rotture che hanno coinvolto la McLaren.photo4/LapresseQuest’anno la musica sembra essere cambiata, considerando i primi risultati ottenuti con la Red, salita sul podio di Melbourne con Verstappen. Interrogato sulla potenza del propulsore giapponese,ha sottolineato: “abbiamo visto come Max sia riuscito a mangiare in un sol boccone Sebastian in curva 3, la potenza è stata enorme e sono contento dei loro risultati perché sono un gruppo di persone davvero rispettabili. La combinazione con Reddiventerà certamente una minaccia, il livello di ...

FormulaPassion : #F1 #Wolff: “Ho rivisto il #Bottas del 2008” - ItalianF1News : #Wolff: “Ho rivisto il #Bottas del 2008” #F1 #F1News - Alycienta_44 : RT @LucaMana82: #F1 | #AusGP, i Top & Flop: un #Arrivabene sorridente per i risultati #Ferrari si guadagna la copertina. E poi i pronostici… -