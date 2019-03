F1 Ferrari | Leclerc | «In Bahrain spero di portare a casa buon risultato»

F1 – Il Gp del Bahrain stimola Leclerc - il Ferrarista punta in alto : “voglio un buon risultato” : Charles Leclerc e le sue sensazioni in vista del secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in Bahrain: le parole del pilota della Ferrari Charles Leclerc, dopo il suo esordio in Ferrari, pensa già al secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. A seguito del quinto piazzamento in Australia, il monegasco punta a fare meglio nel Gp del Bahrain in programma domenica 31 marzo. “E’ una pista piuttosto tecnica, – ha ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 ...

Melbourne - dominio Mercedes. Ferrari fuori dal podio. Leclerc : 'Potevo prendere Vettel - ma capisco scelte scuderia' : Il finlandese Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp d'Australia, gara d'apertura del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e terzo posto ...

VIDEO Leclerc : “Potevo superare Vettel - la Ferrari non ha voluto” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

F1 - la Ferrari spezza il sogno di Leclerc in Australia : il team radio che tarpa le ali al pilota monegasco [VIDEO] : Nel finale di gara Leclerc chiede al muretto di poter superare Vettel, ma gli ingegneri gli danno un ordine ben preciso Charles Leclerc avrebbe potuto superare Sebastian Vettel nel finale, ma la Ferrari glielo ha impedito chiedendogli di congelare le posizioni. Un no convinto quello del muretto box del Cavallino, che ha deciso di tenere il tedesco al quarto posto e il monegasco al quinto, nonostante la maggiore velocità di ...

F1 Ferrari - Leclerc : «Avevo il ritmo per superare Vettel» : MELBOURNE - Solo un quinto posto per Charles Leclerc al debutto con la Ferrari nel Gp d'Australia. 'Ho fatto una bella partenza, ho provato a battagliare cercando di superare sia Verstappen che Vettel ...

Ordine di scuderia Ferrari - Leclerc : "Potevo passare Vettel" : A Melbourne, nel primo GP della stagione 2019, non è stato l'esordio che tutti si aspettavano in casa Ferrari . In grande difficoltà Vettel , mentre Leclerc ha rispettato gli ordini di scuderia nel ...

In Australia prestazione mediocre delle Ferrari : quarto Vettel - quinto Leclerc : A Melbourne per la Ferrari è una domenica da dimenticare. Inizia malissimo il campionato 2019 di Formula Uno per le

Il canguro è sempre Lewis Hamilton : male Leclerc su Ferrari : 84 pole conquistate in carriera da Lewis Hamilton. E’ sempre lui il canguro, il dominatore. In Australia è arrivato a

Ferrari - Leclerc stecca il primo esame : "Non sono stato bravo - colpa mia" : Rimandato. Charles Leclerc ha steccato il primo esame vero alla guida della Ferrari chiudendo quinto le qualifiche di Melbourne. Lo sa bene lo stesso pilota monegasco: "Non sono stato bravo, è stata ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP3. Lewis Hamilton ancora il migliore - le due Ferrari di Vettel e di Leclerc inseguono : Lewis Hamilton fa tre su tre e conquista il miglior crono anche della terza sessione di prove libere sul tracciato di Melbourne (Australia), primo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica della Mercedes ha saputo replicare quanto fatto vedere nei primi due turni, facendo la differenza soprattutto nel primo e nel terzo settore della pista. Il crono di 1’22″292 ha permesso quindi all’alfiere del ...

F1 a Melbourne - la Ferrari e Vettel in crisi nelle libere : Hamilton vola - la Rossa no. Ma Leclerc... : Comincia in salita il Mondiale 2019 della Ferrari in Formula 1. nelle libere del Gp di Melbourne in Australia, dominate dalla Mercedes con Lewis Hamilton più veloce in pista, il tedesco Sebastian Vettel si deve accontentare del quinto tempo. "Siamo sorpresi dalla Mercedes che non era stata così velo