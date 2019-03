Energia | World Economic Forum | transizione in stallo | Italia 29ª

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nell’ultimo rapporto sul tema, illancia l’allarme: laenergetica mondiale è “in dubbio” e i progressi su disponibilità e sostenibilità sono “in“. Secondo il report, “i sistemi energetici mondiali sono diventati meno disponibili e non sono più sostenibili a livello ambientale di quanto non fossero 5 anni fa“. L’accesso all’è “sostanzialmente migliorato, con meno di un miliardo di persone che oggi vivono senza disponibilità di“, ma “le preoccupazioni sull’avanzamento dellaenergetica stanno aumentando“.La classifica dei Paesi più virtuosi è la seguente: la Svezia è in testa con il 74,9%, seguita dalla Svizzera con il 74,3% e dalla Norvegia con il 73,4%. L’si posiziona al 29° posto con il 62%: il nostro Paese è 20° ...

