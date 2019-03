Elezioni regionali Basilicata, Giuseppe Conte: “Il governo va avanti, ma rivedremo il contratto” (Di lunedì 25 marzo 2019) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il governo non cadrà e che non verrà influenzato dai risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Al contrario, comunque, il contratto di governo potrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di lunedì 25 marzo 2019) Il presidente del Consiglio,, assicura che ilnon cadrà e che non verrà influenzato dai risultati dellein. Al contrario, comunque, il contratto dipotrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

SkyTG24 : #UltimOra Elezioni #Basilicata: affluenza definitiva al 53,58%. Tutti gli aggiornamenti in diretta sul nostro liveb… - Agenzia_Ansa : Regionali in Basilicata da Bardi (centrodestra) prudenza ma molta soddisfazione Trerotola (centrosinistra), 'Vince… - mirellaliuzzi : Il M5S ha voluto e votato lo #spazzacorrotti e non può avere nessuno indugio nell’espellere #DeVito. in Basilicata… -