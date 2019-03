Elezioni Basilicata | Pd e cinquestelle bravissimi a premiare Salvini

Elezioni regionali Basilicata - Giuseppe Conte : “Il governo va avanti - ma rivedremo il contratto” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , assicura che il governo non cadrà e che non verrà influenzato dai risultati delle Elezioni regionali in Basilicata . Al contrario, comunque, il contratto di governo potrebbe essere rivisto con alcune aggiunte: tra queste, però, non ci sarà lo ius soli, spiega il presidente del Consiglio.Continua a leggere

Risultati Elezioni regionali Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?

Luigi Di Maio commenta le Elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...