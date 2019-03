Elezioni Basilicata | Di Maio | «M5S primo» La base | «Risultato colpa della stampa e della

Elezioni regionali Basilicata - i risultati definitivi : La notte elettorale delle regionali in Basilicata, con lo spoglio delle schede iniziato alle 23, è terminato intorno alle 12 di lunedì mattina, quando sono state scrutinate tutte le 681 sezioni chiamate al voto. Ecco i risultati definitivi dei singoli candidati e di tutte le liste che li supportavano.Continua a leggere

Un momento importante per la politica nazionale". "Abbiamo perso dignitosamente" TREROTOLA, CENTROSINISTRA, - "Abbiamo perso dignitosamente" commenta Carlo Trerotola, candidato governatore del

Risultati Elezioni Basilicata 2019 : chi ha vinto e consiglieri regionali eletti : Risultati elezioni Basilicata 2019: chi ha vinto e consiglieri regionali eletti La Basilicata ha un nuovo Governatore: si tratta dell’ex Generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, candidato del centrodestra. La coalizione che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – oltre alla “quarta gamba” rappresentata dai centristi – conquista per la prima volta la regione meridionale. Risultati elezioni Basilicata 2019: una vittoria ...

Risultati Elezioni regionali Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?Continua a leggere

Luigi Di Maio commenta le Elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Elezioni Basilicata : affluenza definitiva del 53 - 58% e vittoria del centrodestra con Bardi : Si sono tenute ieri domenica 24 marzo le Elezioni in Basilicata per eleggere la nuova giunta regionale. Le urne, che sono state aperte dalle ore 7:00 alle ore 23:00, secondo i dati emersi dal sito del Viminale, hanno visto un'affluenza definitiva del 53,58% e palesemente maggiore rispetto a quella delle Elezioni svoltesi nel novembre 2013 dove la percentuale dei votanti era stata del 47,60%, nonostante nelle scorse Elezioni amministrative si ...

Elezioni regionali Basilicata - vince il centrodestra : chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

Elezioni Basilicata - altra sconfitta per il PD. Né Gretà - né Macron rianimeranno Zingaretti : altra regione al voto, ennesima sconfitta per il PD, la prima da quando Nicola Zingaretti è segretario. A scrutinio quasi concluso, il candidato del centro-destra, il generale della Guardia di Finanza,...

Elezioni Basilicata 2019 : risultati regionali - vittoria netta del Cdx : Elezioni Basilicata 2019: proiezioni e risultati regionali, vittoria del Cdx PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 7.45 Per quanto riguarda le liste, il Movimento 5 Stelle rimane la prima forza della regione (20,3%) nonostante il crollo rispetto alle Politiche dove prese il 44,35%. La Lega triplica i suoi voti (18,9%). Forza Italia cala al 9,2%. Il Pd vede i suoi voti ...

Elezioni in Basilicata - M5S sotto choc : «È la disfatta». Il Sud volta le spalle a Di Maio : Arrivano i primi numeri dal profondo Sud e da Roma piovono le prime telefonate gonfie di angoscia - perché il voto è regionale ma la crisi M5S è nazionale e le Europee sono alle...

Elezioni Basilicata - Bardi : “Chiamerò Berlusconi - Salvini e Meloni per grande festa. Abbiamo scritto la storia” : “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”. Sono le prime dichiarazioni da governatore di Vito Bardi, candidato della coalizione di centrodestra ed eletto con il 42% dei voti presidente della Regione Basilicata. “È finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”, ha aggiunto.”La Basilicata è pronta per il cambiamento. Oggi Abbiamo scritto la ...

Elezioni regionali in Basilicata : Vito Bardi è il nuovo presidente - Sky TG24 - : L'ex generale della Guardia di Finanza, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore lucano: 4 lauree, è alla prima esperienza politica. "Abbiamo scritto la storia", ha detto dopo il voto. È stato Berlusconi a volerlo alla guida delle 5 liste della coalizione