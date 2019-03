Elezioni Basilicata | Destra vincente e crollo M5s | atto terzo

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Pronti per il riscatto». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Pronti per il riscatto». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Il centrodestra dilaga : Bardi oltre il 40% - crollo M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Il centrodestra dilaga : Bardi oltre il 40% - crollo M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Proiezioni : il centrodestra dilaga - Bardi oltre il 42%. Trerotola al 33% - crollo del M5s : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Proiezioni : il centrodestra dilaga - Bardi oltre il 42%. Trerotola al 33% - crollo del M5s : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Affluenza al 53,58, alle precedenti Elezioni aveva votato il 47.60% degli aventi diritto. Il generale Vito Bardi, centrodestra, è il favorito. Gli altri candidati: Trerotola per il centrosinistra, ...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali centrodestra a valanga - M5s primo partito : centrodestra nettamente in vantaggio alle Elezioni regionali della Basilicata: secondo le proiezioni centrosinistra segue...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali centrodestra a valanga - crolla l'M5s : centrodestra nettamente in vantaggio alle Elezioni regionali della Basilicata: secondo le proiezioni centrosinistra segue...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali si profila un crollo dei 5 stelle : Secondo i piu recenti sondaggi il centrodestra in Basilicata è nettamente in vantaggio, il centrosinistra segue qualche...

Elezioni Basilicata - chiuse le urne al via lo spoglio delle schede : Alla domanda se resterà in politica, Trerotola ha risposto: "Farò opposizione, lo devo ai cittadini, non è che posso dire 'ho perso, vi saluto' ". Il candidato del centrosinistra ha confermato gli "...

I primi dati danno il centrodestra avanti nelle Elezioni in Basilicata : Netta affermazione del centrodestra e brusco ridimensionamento dei Cinque Stelle. E' il dato macroscopico che emerge dalla prima proiezione sul voto per l'elezione del presidente della regione Basilicata, dove l'affluenza alle urne ha raggiunto il 53,58%. Con il 13% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra, Vito Bardi, otterrebbe il 41,6% delle preferenze. L'ex generale della Guardia di Finanza, 68 anni, potentino d'origine ...