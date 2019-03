Elezioni Basilicata | Bardi | “Chiamerò Berlusconi | Salvini e Meloni per grande festa

Elezioni regionali in Basilicata : Vito Bardi è il nuovo presidente - Sky TG24 - : L'ex generale della Guardia di Finanza, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore lucano: 4 lauree, è alla prima esperienza politica. "Abbiamo scritto la storia", ha detto dopo il voto. È stato Berlusconi a volerlo alla guida delle 5 liste della coalizione

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Il centrodestra vince le Elezioni regionali in Basilicata, per la prima volta dopo 24 anni: con lo spoglio delle sezioni che si sta concludendo, Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione. Il Movimento 5 stelle crolla invece rispetto alle scorse politiche, ma resta primo partito con oltre il 20% seguito dalla Lega (18,8%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo con il 32,8%. Male il Partito democratico, che si ferma all'8%.

Elezioni Basilicata - Bardi presidente con il 42%. Centrosinistra cade dopo 24 anni e perde la sesta Regione. M5s al 20% : La Basilicata va al centrodestra dopo 24 anni di governo ininterrotto del Centrosinistra che così perde la sesta elezione amministrativa un anno. Il 4 marzo 2018 il Partito democratico governava in 15 Regioni e il centrodestra in 4, oggi il centrodestra ne ha in mano di più: 10 a 9. L’elenco delle sconfitte del Centrosinistra parte dal nord-est, con Trentino e Friuli-Venezia Giulia, prosegue con il Molise e poi con le più recenti in ...

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S L’analisi - Cosa ci dice questo voto : Affluenza del 53,58%. I risultati a due terzi delle sezioni scrutinate: Bardi al 42.4%; Trerotola al 34.2%; Mattia (M5s) al 19.3% e Tremutoli (sinistra) al 3.9%

Elezioni Basilicata - Bardi presidente con il 42%. Centrosinistra cade dopo 24 anni. M5s al 20%. FI : "Salvini stacchi la spina" : La Basilicata va al centrodestra dopo 24 anni di governo ininterrotto del Centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Elezioni Basilicata. Lega imbattibile - verso il flop europeo dei grillini : Più prove fanno un indizio. Soprattutto se a parlare non sono i sondaggi ma le urne. Gli italiani hanno compreso

Post Elezioni Basilicata. Forza Italia invita Salvini a staccare la spina al Governo : Quale altro segnale attende Matteo Salvini per staccare la spina al Governo? Se lo chiede stamani Forza Italia dopo il

Elezioni in Basilicata : dopo il flop i grillini puntano a fare cadere il Governo : Gianluigi Paragone, visti gli esiti del voto in Basilicata, apre alla crisi di Governo. “Dobbiamo fare un tagliando e cambiare

Elezioni regionali Basilicata 2019 : affluenza e risultati - Sky TG24 - : Il dato è in crescita di circa 6 punti rispetto alle precedenti Elezioni regionali, quando aveva votato il 47,60%

