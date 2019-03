Elezioni Basilicata | Bardi centrodestra sarà presidente con oltre il 42% Trerotola

Elezioni Basilicata - Bardi : ‘La vittoria è un momento importante per quadro politico nazionale’. Mattia (5s) : ‘Risultati positivi’ : Un “momento importante per il quadro politico nazionale” lo chiama Vito Bardi nella notte che lo incorona come il primo governatore di centrodestra in Basilicata dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il generale della Guardia di finanza in pensione, scelto da Silvio Berlusconi come candidato della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia, spiega la netta affermazione con oltre il 42% delle preferenze come la necessità di ...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali centrodestra a valanga - crollo M5s : Vito Bardi: "Sarò il presidente di tutti i lucani". centrodestra nettamente in vantaggio alle Elezioni regionali della...

Elezioni Basilicata : Destra vincente e crollo M5s - atto terzo : E tre. Il centroDestra vince anche il terzo test elettorale dell'era del governo gialloverde. Dopo Abruzzo e Sardegna, anche la Basilicata: terra dove il centroDestra non ha mai conquistato l'amministrazione regionale. Finora. Vince il candidato di Forza Italia, l'ex generale della guardia di finanza Vito Bardi, sostenuto da cinque liste ma soprattutto dal carisma di Matteo Salvini, nelle ultime due settimane praticamente sempre presente in ...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Momento storico». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Pronti per il riscatto». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. centrodestra verso la vittoria. Bardi : «Pronti per il riscatto». Crolla il M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Il centrodestra dilaga : Bardi oltre il 40% - crollo M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Il centrodestra dilaga : Bardi oltre il 40% - crollo M5s : Il centrodestra ipoteca la vittoria anche in Basilicata. Dalle prime proiezioni (campione 20%) Vito Bardi con il 42,4 per cento si avvia verso la presidenza della regione, con la Lega sempre...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Proiezioni : il centrodestra dilaga - Bardi oltre il 42%. Trerotola al 33% - crollo del M5s : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

Basilicata - le Elezioni regionali in diretta. Proiezioni : il centrodestra dilaga - Bardi oltre il 42%. Trerotola al 33% - crollo del M5s : Urne chiuse in Basilicata, dove si comincia ora a scrutinare i voti per le elezioni regionali. Alle 23 l'affluenza definitiva è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alla precedente...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Affluenza al 53,58, alle precedenti Elezioni aveva votato il 47.60% degli aventi diritto. Il generale Vito Bardi, centrodestra, è il favorito. Gli altri candidati: Trerotola per il centrosinistra, ...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali centrodestra a valanga - M5s primo partito : centrodestra nettamente in vantaggio alle Elezioni regionali della Basilicata: secondo le proiezioni centrosinistra segue...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : alle regionali centrodestra a valanga - crolla l'M5s : centrodestra nettamente in vantaggio alle Elezioni regionali della Basilicata: secondo le proiezioni centrosinistra segue...