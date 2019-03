Ed Sheeran racconta l' infanzia | A scuola venivo bullizzato per i capelli rossi | gli

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ha vinto quattro volte vincitore i Grammy Award, ma il successo di oggi non fa dimenticare a Edl'in cui è stato vittima di bullismo a causa dei suoi. La popstar, di 28 anni, ha recentemente sposato Cherry Seaborn, 26 anni, e ha rivelato durante un'intervista a DJ Nihal e al rapper Dave di aver pianto ogni giorno dopo laper essere stato vittima di bullismo dai suoi compagni per i suoi, gli occhiali e la balbuzie. Nonostante il suo aspetto "strano" e "bizzarro", il musicista ha dichiarato che sono state le sue particolarità a consentirli di raggiungere il successo musicale.Nell'intervista, realizzata per la campagna contro il razzismo Love Music Hate Racism, Edha rivelato che è stata la musica a dargli la sicurezza nella vita: "Sono stato balbuziente, indossavo occhiali enormi, ero solo un po' strano ma ...

