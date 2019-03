È disponibile la prima closed beta di MIUI 10 per Redmi Note 5 basata su Android 9 Pie

La versione Xbox One di Hunt : Showdown sarà disponibile in primavera tramite Xbox Game Preview : La versione Xbox One di Hunt: Showdown è stata annunciata già lo scorso agosto, oggi finalmente sappiamo che sarà disponibile questa primavera tramite Xbox Game Preview. Di seguito potete trovare la descrizione del gioco, riportata da Gematsu:"Hunt: Showdown è uno shooter competitivo in prima persona che cattura il brivido tipico di FPS e survival e lo inserisce in una struttura basata su brevi partite. Ogni partita vede 10 giocatori (da soli o ...

Assassin’s Creed Odyssey : disponibile la conclusione dell’Eredità della Prima Lama : Ubisoft annuncia il lancio di Stirpe, l’episodio finale del primo arco narrativo post lancio, L’Eredità della Prima Lama di Assassin’s Creed Odyssey, per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. In Stirpe, il terzo e ultimo episodio de L’Eredità della Prima Lama, il nostro eroe affronterà finalmente la mente malvagia che si cela dietro agli eventi ...

Il video della prima puntata di Non Mentire finalmente disponibile su Mediaset Play : E alla fine Mediaset ha mantenuto la sua promessa e il video della prima puntata di Non Mentire finalmente è disponibile su Mediaset Play. In queste ore i fan si sono già lanciati nella visione della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano che domenica scorsa ha tenuto testa a Che Tempo che Fa e che domani sera tornerà in onda con la seconda e penultima puntata. La serie è il remake italiano di Liar e in molti si sono accorti dei ...

Non mentire fiction : da oggi è disponibile la replica della prima puntata : replica prima puntata Non mentire: dal 22 febbraio su Mediaset Play È finalmente disponibile su Mediaset Play – il servizio streaming di Mediaset – la replica della prima puntata di Non mentire, la fiction di successo con protagonisti Greta Scarano e Alessandro Preziosi. Rispetto alle altre serie, l’azienda ha scelto di posticipare la data d’uscita […] L'articolo Non mentire fiction: da oggi è disponibile la replica ...

L'RPG umoristico Super Cane Magic ZERO sarà disponibile su PS4 e PC in primavera : Intragames e Studio Evil sono lieti di annunciare che il loro RPG umoristico Super Cane Magic ZERO sarà disponibile su PS4 e PC questa primavera. Vi ricordiamo inoltre che Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con il fumettista italiano Sio, celebre per i suoi fumetti e per i suoi divertentissimi video su YouTube.Come riporta Gematsu, ecco quanto riportato nella descrizione del titolo:"Super Cane Magic ZERO è un Action RPG comico. ...

Non Mentire travolta dalle polemiche : quando sarà disponibile la replica della prima puntata? : Mediaset gioca tutte le sue carte e tenta il colpaccio con Non Mentire. Dopo aver portato a casa un ottimo 15% di share, Canale 5 prova a tenere alta l'attenzione del pubblico giocando d'astuzia e lasciandosi travolgere dalle polemiche, ma per che cosa? A finire sotto accusa è il "video replica" della prima puntata. In molti erano convinti di poter vedere o rivedere la puntata del 17 febbraio nella sezione on demand del sito Mediaset o su ...

Non mentire : la replica della prima puntata disponibile dal 22 febbraio : Dove rivedere la prima puntata di Non mentire? Su Mediaset play Dopo il grande successo ottenuto in televisione, Non mentire – la nuova fiction di Canale 5 – sarà presto disponibile su Mediaset play. Come ci fanno sapere da Mediaset, la prima puntata sarà disponibile sul servizio streaming a partire da venerdì 22 febbraio. Rispetto […] L'articolo Non mentire: la replica della prima puntata disponibile dal 22 febbraio proviene ...

NON MENTIRE : disponibile l’anteprima web della nuova fiction : Domenica prossima, 17 febbraio, inizierà su Canale 5 la fiction Non MENTIRE. Vi piacerebbe visionare già da ora i primi minuti della nuova serie? Mediaset vi offre questa possibilità, come si evince dal comunicato stampa che riportiamo integralmente. Per la prima volta, una serie tv Mediaset sarà diffusa in anteprima via web. Da oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, l’anteprima del primo episodio della nuova fiction “Non MENTIRE” sarà disponibile ...

Passo indietro di Emiliano nel segno dell'unità a sinistra : disponibile a far saltare le primarie fissate a fine mese : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

disponibile da oggi Fear The Wolves - la prima settimana totalmente gratuito : Se pensate che i battle royale attualmente in circolazione siano troppo pochi e cercate qualcosa di diverso, dovete sapere che è da oggi Disponibile Fear The Wolves, titolo targato Vostok Games.Come riporta Gamingbolt, questo battle royale è stato in Early Access su Steam fino a poco tempo fa ed è da oggi Disponibile gratuitamente fino al 12 febbraio. Fear The Wolves si presenta come un classico battle royale ma tende a dare spazio ad esperienze ...

disponibile una mod per la visuale in prima persona per la versione PC di Resident Evil 2 remake : Con l'uscita di Resident Evil 2 remake, gli appassionati si sono nettamente divisi tra i cultori della telecamera fissa (quella usata negli episodi della serie più classici) e quelli che invece rimpiangono la visuale in soggettiva del controverso Resident Evil 7. Qualunque sia la vostra posizione in merito state tranquilli, è stata infatti pubblicata una mod che introduce la visuale in prima persona in questo remake. Se consideriamo il recente ...