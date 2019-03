Ducati Diavel 1260 modello 2019 anche in versione sportiva S

L’inimitabile stile di Ducati Diavel 1260 si aggiudica il “Red Dot : Best of the Best” [GALLERY] : Potente e muscoloso, il nuovo Ducati Diavel 1260 unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia di una muscle cruiser Il nuovo Diavel 1260 si aggiudica il “Red Dot Award: Best of the Best” nella categoria “Product Design“, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali per il design. Il “Red Dot Design Award” premia ogni anno, dal 1955, le proposte più originali e meritevoli per design e ...