Dreadful Bond | avviata la campagna Kickstarter del nuovo titolo di Dario Argento e Clod

(Di lunedì 25 marzo 2019) Qualche giorno fa maestro del brividoha annunciato il suo ritorno nel mondo dei videogiochi (lo ricorderete sicuramente come doppiatore in Dead Space) al fianco diStudio per lavorare sulhorrorOra è stata annunciata unache punta a raccogliere 60.000 euro nell'arco di trenta giorni, tale cifra servirà a finanziare lo sviluppo della versione PS4 delricopre il ruolo di supervisore artistico e si è detto molto interessato all'intero progetto, in quanto si avvicina ai suoi film e sogni. Inil giocatore dovrà esplorare il maniero abbandonato della famiglia Wharton e riportare alla luce oscuri ed inquietanti segreti che fanno da sfondo ad una vicenda piena di esoterismo e alchimia.Il gioco sarà realizzato con l'Unreal Engine 4 e vanterà una meticolosa ricostruzione degli ambienti ...

