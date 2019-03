Biathlon - Coppa del Mondo 2019. L’attimo fuggente di Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi : festa solo rimandata : “Carpe diem… cogliete L’attimo, ragazzi… Rendete straordinaria la vostra vita!” John Keating, alias Robin Williams parlava così di fronte alla sua classe nel film “L’attimo fuggente” . Un insegnamento che Dorothea Wierer ha preso al volo entrando nella leggenda dello sport italiano e mondiale grazie al successo, nel giro di una settimana, del titolo Mondiale della mass start e la Coppa del Mondo assoluta, prima italiana nella ...

Sport invernali - gli italiani vincitori delle Coppe del Mondo generali : Dorothea Wierer entra in un gruppo d’elite : Dorothea Wierer è diventata la 14^ italiana capace di vincere una Coppa del Mondo generale negli Sport invernali gestiti dalla Fisi. Oggi l’altoatesina ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo nel biathlon (prima azzurra di sempre capace di realizzare l’impresa in questo Sport) ed è entrata in un gruppo d’elite guidato da Armin Zoeggeler che ha vinto addirittura 10 Coppe del Mondo tra il 1998 e il 2011. Il Cannibale dello ...

Dorothea Wierer - la donna magica che ha riscritto la storia. Nel pantheon delle più grandi italiane - Coppa del Mondo leggendaria : L’Italia ha la sua Reginetta di Cristallo e ricorderà per sempre questa data: domenica 24 marzo 2019, il giorno in cui Dorothea Wierer è entrata di diritto nell’empireo delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi, il dì di festa in cui una Principessa venuta dai Monti si prendeva lo scettro della più grande e alzava al cielo la Coppa del Mondo generale. Il trofeo più bello, quello più ambito, quello più difficile da ottenere, ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Quando ero bambina non pensavo di poter vincere la Coppa del Mondo. Sono troppo felice” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di Biathlon, prima italiana a riuscire nell’impresa. Si fa ancora fatica a crederci perché si tratta di un numero leggendario, di un gesto sportivo fuori dall’ordinario, del coronamento di un sogno durante tutto l’anno e che oggi si è concretizzato sulle nevi di Oslo. L’altoatesina ha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo al termine di una stagione da assoluta ...

