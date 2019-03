Dorothea Wierer e Dominik Windisch | festa ad Anterselva per i campioni del biathlon

Dorothea Wierer HA VINTO LA COPPA DEL MONDO/ Video - il ballo col Presidente : DOROTHEA WIERER, chi è l'atleta e campionessa italiana che ha VINTO la COPPA del MONDO di Biathlon ed è entrata nella storia dello sport azzurro

Dorothea Wierer ha fatto una cosa mai vista : Nessun italiano prima di lei era mai riuscito a superare gli atletici nordici e vincere una Coppa del Mondo generale di biathlon

Dorothea Wierer è la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo nel ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : l’attimo fuggente di Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi - festa solo rimandata : “Carpe diem… cogliete l’attimo, ragazzi… Rendete straordinaria la vostra vita!” John Keating, alias Robin Williams parlava così di fronte alla sua classe nel film “l’attimo fuggente” . Un insegnamento che Dorothea Wierer ha preso al volo, entrando nella leggenda dello sport italiano e mondiale grazie al successo, nel giro di una settimana, del titolo iridato della mass start e della Coppa del Mondo assoluta, prima italiana nella ...

Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon : Il 24 marzo l’italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon: è la prima atleta italiana a riuscirci, tra gli uomini e le donne. Wierer ha 28 anni e in questa stagione ha ottenuto più di

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di biathlon - delirio azzurro : Bella, brava, veloce, precisa e negli ultimi sette giorni prima campionessa del Mondo e poi vincitrice della Coppa del Mondo generale di biathlon. Dorothea Wierer, miss biathlon, nella terra delle fiabe, qual è la Norvegia, ha realizzato un sogno che inseguiva da tanti anni, da quando si è fatta con

Sport invernali - gli italiani vincitori delle Coppe del Mondo generali : Dorothea Wierer entra in un gruppo d’elite : Dorothea Wierer è diventata la 14^ italiana capace di vincere una Coppa del Mondo generale negli Sport invernali gestiti dalla Fisi. Oggi l’altoatesina ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo nel biathlon (prima azzurra di sempre capace di realizzare l’impresa in questo Sport) ed è entrata in un gruppo d’elite guidato da Armin Zoeggeler che ha vinto addirittura 10 Coppe del Mondo tra il 1998 e il 2011. Il Cannibale dello ...

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di Biathlon : Dorothea Wierer è la prima atleta italiana che vince la Coppa del Mondo di Biathlon ed è solo la terza, uomini compresi, capace di conquistare nello stesso anno il titolo della Coppa del Mondo e un oro ai Mondiali. Alla Wierer è bastato un dodicesimo posto, nell'ultima gara della stagione, per diventare campionessa.Continua a leggere