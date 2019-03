Dopo il voto in Basilicata l' Italia del 4 marzo non c' è più

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Proprio la regione più continuista d', passata dal pluridecennale assetto di potere democristiano di Emilio Colombo a un altro pluridecennale assetto di potere del centrosinistra, franato nella sua versione feudataria e dinastica, certifica un "grande cambio". L'del 4non c'è più, archiviata nell'immobilismo di una "strana alleanza", mai diventata una "coalizione politica" ora che si è esaurita la spinta propulsiva del "contratto". Paralizzata a Roma e conflittuale sui territori, e precipitata in un gorgo per cui questo conflitto elettorale permanente aumenta la paralisi.Dicevamo, un'altra, in cui vince Salvini, ma non è autosufficiente per correre alsenza aver bisogno di alleati, in cui precipitano i Cinque Stelle che, ormai a ogni elezione dimezzano i voti e in cui esiste un centrosinistra diffuso, però ancora ...

