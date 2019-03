Dopo 24 anni | cambio della guardia in Basilicata Bardi centrodestra | “Lucani hanno

Voto in Basilicata - centrodestra verso la vittoria. Salvini fa festa : “Dopo 20 anni governo Lega” : La Basilicata ha votato per eleggere il nuovo presidente della Regione. I seggi sono si sono chiusi alle 23 ma secondo le prime proiezioni, diffuse da Rai2, (campione 7%) il candidato in testa nella corsa alla presidenza della Regione Basilicata è Vito Bardi, in lizza per il centrodestra con il 41,4% seguito da Trerotola (centrosinistra) 33,9%...

Anna Tatangelo : "Dopo 14 anni so che Gigi è il mio vero amore - ma inizialmente ci odiavamo" : Prima ospite della puntata, intervistata a Domenica In da Mara Venier, Anna Tatangelo racconta del suo trascorso post Sanremese, ma non dimentica di ripercorrere anche alcune delle tappe più importanti della sua storia d'amore con il compagno, Gigi D'Alessio. Quando si misero insieme, Anna aveva soltanto 18 anni."Ma sai che la prima volta che sei stata ospite a Domenica In con Gigi eri ancora minorenne?" le spiega Mara Venier, che ...

La Thailandia vota 5 anni Dopo il golpe : opposizione in testa - ma senza maggioranza : Ci sono stati episodi surreali come l'arresto di un uomo scoperto a masturbarsi di fronte all'immagine di una politica del nord, e altri più seri come la scelta della principale leader dell'...

Fosse Ardeatine - la commemorazione 75 anni Dopo l'eccidio : Settacinque anni fa, il 24 marzo del 1944, l'eccidio delle Fosse Ardeatine. In delle cave di tufo abbandonate, i nazisti uccisero 335 italiani, in gran parte civili, con un colpo di pistola alla nuca. ...

Belgrado 20 anni Dopo i raid Nato Tutti in piazza contro il presidente : ... la soluzione della questione kosovara, per la quale, Vucic avrebbe proposto uno scambio di territori,, il controllo capillare dei gangli vitali dell'economia: edilizia, appalti, esportazioni, ...

Fascismo - Dopo 100 anni Benito Mussolini non è ancora morto : Cento di questi anni: tanto è durata sinora la coda del Fascismo eterno che gli italiani non hanno ancora finito di scaraventarsi addosso l' un l' altro. Un secolo esatto ci separa dal 23 marzo del 1919, quando Benito Mussolini fondò il suo partito in piazza San Sepolcro a Milano, esattamente nell'

Lakers - il flop è totale : LeBron fuori dai playoff Dopo 13 anni : Il re ha abdicato. Un fallimento, la delusione maggiore della carriera, ora mascherata da parole di circostanza, 'continuerò a lavorare duro, e a guardare avanti',. Diciotto giorni e dieci partite ...

Fascismo - cent’anni Dopo non ci abbiamo ancora fatto i conti : Il 23 marzo del 1919, esattamente cento anni fa, a Milano in una sala concessa da un’associazione di industriali venivano fondati i Fasci di combattimento, nucleo portante del futuro Pnf. Aveva inizio – nemmeno tanto solennemente – la storia del Fascismo. Oggi, a un secolo esatto di distanza, non si tratta certamente di celebrare un avvenimento pur importante nella storia italiana e che ebbe conseguenze tragiche. Oggi vogliamo (e ...

La curva del debito Usa si inverte Dopo 12 anni. Cosa succede ora? : Se i tassi a breve scendono per via della politica monetaria, la parte a lunga risente delle incertezze sull'economia globale e statunitense. Questo ha favorito l'inversione della curva su questo ...

