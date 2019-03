Domenica Live - "staccati tutti di cinque punti" : ennesimo trionfo per Barbara D'Urso - gode Mediaset : Vince sempre Barbara D'Urso. "Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia": esordisce così nel suo messaggio di ringraziamento Carmelita, che celebra gli ascolti del suo talk Domenicale, ancora una volta al top. Domenica 24 marzo il programma ha tenuto incollati al televisore 2.059

Domenica Live - la madre di Paolo Brosio umilia Sarah Altobello : 'Un bel sedere - ma...' : 'Bella, ma mio figlio ama la Madonna ': così la mamma di Paolo Brosio ha risposto a Barbara D'Urso che voleva sapere cosa ne pensasse su un'ipotetica storia d'amore tra il figlio e Sarah Altobello , ...

Domenica Live - la madre di Paolo Brosio umilia Sarah Altobello : "Un bel sedere - ma..." : "Bella, ma mio figlio ama la Madonna": così la mamma di Paolo Brosio ha risposto a Barbara D'Urso che voleva sapere cosa ne pensasse su un'ipotetica storia d'amore tra il figlio e Sarah Altobello, entrambi concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019. È successo ieri 24 marzo a Domenica Live. La signora A

Chando Erik Luna a Domenica Live con Manila : “Grecia non è una santa” : L’ex fidanzato di Grecia Colmenares: Chando Erik Luna a Domenica Live con Manila Gorio Prima apparizione televisiva insieme per Chando Erik Luna e Manila Gorio. L’ex fidanzato di Grecia Colmenares è finalmente uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Nel salotto di Domenica Live i due sono entrati mano nella mano anche se per il […] L'articolo Chando Erik Luna a Domenica Live con Manila: “Grecia non è una santa” ...

Ariadna Romero a Domenica Live : “Pierpaolo? Per me non c’era mai” : Domenica Live: Ariadna Romero fa una dura confessione su Pierpaolo Pretelli L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Ariadna Romero è stata ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità sulla fine della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino di Striscia la Notizia che faceva coppia con Elia Fongaro. La modella cubana ha spiegato che non è andata via all’improvviso per ...

Domenica Live : Brosio pazzo di Sarah? La madre : “Ha già un amore” : Paolo Brosio ha un amore: la rivelazione della madre a Domenica Live Nei giorni scorsi a L’Isola dei Famosi Sarah Altobello ha tentato di sedurre Paolo Brosio che, dal canto suo, si è sempre mostrato abbastanza reticente. Si è scoperto, però, che la showgirl è riuscita a strappare al giornalista un bacio a stampo e a rivelarlo era stata la modella cubana ed ex naufraga Ariadna Romero. Paolo Brosio è fidanzato? A rivelarlo è stata la madre ...

Domenica Live/ Anticipazioni : la Henger si "risposa" in esclusiva : poi sviluppi choc : Quali saranno gli ospiti della Domenica Live di Barbara d'Urso? Grande parentesi di gossip e attualità, per merito delle esclusive della nostra Carmelita.

Domenica In e Domenica Live : ospiti oggi 24 marzo e anticipazioni : Domenica In e Domenica Live: ospiti oggi 24 marzo e anticipazioni Questo pomeriggio, a Domenica In, Mara Venier avrà l’onore di ospitare Milly Carlucci e parte del cast di Ballando con Le stelle. Il programma di intrattenimento serale, che presenta le sembianze di un vero e proprio reality, avrà inizio sabato 30 marzo. Ci sarà, inoltre, negli studi di Rai 1, Vittoria Puccini. L’attrice sarà in nostra compagnia per ...

Domenica Live - terremoto Barbara D'Urso : 'A Mediaset ci stanno pensando veramente' - tutto stravolto : A Barbara D'Urso serviranno litri e litri di caffè. Tra pochi giorni infatti assedierà letteralmente Canale5 poiché andrà in onda con 4 programmi: Pomeriggio Cinque , Domenica Live , Grande Fratello e ...

Domenica Live - terremoto Barbara D'Urso : "A Mediaset ci stanno pensando veramente" - tutto stravolto : A Barbara D'Urso serviranno litri e litri di caffè. Tra pochi giorni infatti assedierà letteralmente Canale5 poiché andrà in onda con 4 programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la d’Urso. Secondo alcune indiscrezioni, proprio per consentire alla conduttrice di pote

Domenica In contro Domenica Live - Mara Venier e Barbara D'Urso pronte alla sfida : ecco ospiti e anticipazioni : Barbara D'Urso e Mara Venier si preparano alla sfida in tv. Per Domenica Live la D'Urso ha mostrato una busta con le anticipazione della puntata del 24 marzo. Da un lato c'era scritto "Riservato a Domenica Live", dall'altra "Sviluppo choc". Ma non ha specificato di che sviluppo si tratti. Tra gli al

Domenica Live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 24 marzo 2019 : ospiti Domenica Live e Domenica In del 24 marzo 2019, tutti i protagonisti Chi sono gli ospiti di Domenica Live e Domenica in del 24 marzo 2019? Stiamo per rivelarvi chi troverete su Rai 1 e chi su Canale 5 Domenica prossima. Potrete scegliere se seguire Mara Venier o Barbara d’Urso, oppure entrambe come vi abbiamo […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 24 marzo 2019 proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live : Barbara d’Urso non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...

Alessia Macari a Domenica Live ho perso tanti chili per lo stress : Ospite a “Domenica live” Alessia Macari insieme al fidanzato Oliver Kragl, ha raccontato alcuni dettagli delle nozze imminenti ma anche del suo forte dimagrimento, da molti attribuito a stress e attacchi di panico. «Penso che i siti esagerino sempre – dice Macari – Ero stressata per il lavoro, facevo una trasmissione importante, sono dimagrita un po’ per lo stress, ma sto rimettendo un po’ di peso perché io voglio essere formosa». ...