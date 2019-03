Domenica In - insulto in diretta a Mara Venier : "Come ti sei ridotta?". Ma c'è il marito : scatta il massacro : Mara Venier è stata accusata di copiare la rivale Barbara D'Urso nel suo Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio su Rai 1. Un'accusa che non è piaciuta affatto al marito della conduttrice veneta Nicola Carraro. Ma si parte dalle accuse contro Zia Mara: "Ora non solo la Venier copia gl