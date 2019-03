Dispersi Val Grande | senza esito ricerche

Escursionisti varesini Dispersi in Val Grande - ricerche ancora senza esito : Varese, 25 marzo 2019 - Sono ancora senza esito le ricerche dei due Escursionisti della provincia di Varese, di 32 e 37 anni, dispersi da sabato nel parco nazionale della Val Grande, la zona '...

Incidenti in Montagna : ancora senza esito le ricerche dei 2 Dispersi in Val Grande : senza esito le ricerche dei 2 escursionisti della provincia di Varese dispersi da sabato nel parco nazionale della Val Grande, tra Ossola e Verbano. Il soccorso alpino sta cercando il 30enne e il 35enne da domenica mattina: le ricerche si sono addentrate in Val Grande dalla zona di Cicogna, entroterra del Lago Maggiore. Coinvolte anche guardie forestali, militari della Finanza, vigili del fuoco e polizia provinciale. L'articolo Incidenti in ...

Due escursionisti Dispersi in Val Grande : ANSA, - VERBANIA, 24 MAR - Due escursionisti della provincia di Varese, di 30 e 35 anni, sono dispersi nel parco nazionale della Val Grande. Le ricerche del soccorso alpino, scattate questa mattina ...

Due escursionisti Dispersi in Val Grande : ANSA, - VERBANIA, 24 MAR - Due escursionisti della provincia di Varese, di 30 e 35 anni, sono dispersi nel parco nazionale della Val Grande. Le ricerche del soccorso alpino, scattate questa mattina ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : valanga su Alpi Svizzere - 4 Dispersi - 24 marzo - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. valanga sulle Alpi Svizzere, a 2800 metri di altezza: almeno quattro persone travolte e disperse, 24 marzo 2019,.

Svizzera - valanga sulle Alpi sopra Bovernier : 4 Dispersi - : Sul posto sono al lavoro le squadre di soccorso: i media svizzeri riportano che almeno quattro persone sono disperse sotto la neve. La valanga è avvenuta a 2.800 metri di altezza

Valanga sulle Alpi Svizzere : almeno 4 Dispersi : Una Valanga si è registrata questa mattina sulle Alpi Svizzere, sopra Cloches d’Arpettes, nel comune di Bovernier nel Canton Vallese, a 2.800 metri di altezza: almeno 4 persone risultano disperse, secondo quanto riportato dai media svizzeri, che citano fonti della polizia locale. Sul posto sono al lavoro le squadre di soccorso. L'articolo Valanga sulle Alpi Svizzere: almeno 4 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Dispersi sul Nanga Parbat - guerra e valanghe fermano i soccorsi. Ricerche con i droni : Nubi, nevicate e le tensioni tra India e Pakistan hanno fatto cambiare strategia per cercare Daniele Nardi e Tom Ballard Dispersi da cinque giorni sul Nanga Parbat. Gli elicotteri non hanno ancora ...

Nanga Parbat - Daniele Nardi e Tom Ballard Dispersi da 3 giorni. Il team russo rinuncia : "Troppe valanghe" : Sono state sospese sul Nanga Parbat le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi, italiano, e Tom Ballard, inglese, dispersi da 3 giorni sopra quota 6000 metri mentre tentavano la scalata invernale alla vetta in Pakistan. Nell'ultima comunicazione alla moglie, Nardi parlava di "cattivo meteo" e purtrop

Alpinisti Dispersi - tracce di valanghe : individuata la tenda di Daniele Nardi e Tom Ballard : Nuovo messaggio dal Nanga Parbat da parte dello staff dell’alpinista di Latina Daniele Nardi. Da questa mattina sono iniziate le ricerche del 42enne che, insieme al suo compagno di scalata l’inglese Tom Ballard sta cercando di raggiungere la vetta Mummery e non da piu’ notizie da domenica scorsa. “Ali Sadpara – spiegano dallo staff riferendosi allo scalatore esperto che sta coordinando i soccorsi – ha ...

Svizzera - valanga Crans-Montana : ricerche concluse - non ci sono Dispersi : Le ricerche “sono state interrotte questa mattina. Riprenderanno se la situazione lo richiederà. Non è stata segnalata alcuna persona dispersa e il bilancio è di 4 persone ferite, di cui una in modo grave“: lo rende noto la polizia cantonale del Vallese su Twitter dopo la valanga che ha colpito ieri la pista della Plaine-Morte a Crans–Montana. Il fronte di neve che ha investito la zona è stato di 840 metri di lunghezza per 100 ...

Valanga travolge gruppo di sciatori a Crans Montana : 4 feriti e numerosi Dispersi Video : A Crans Montana, il prossimo week-end, sono in programma le gare femminili della Coppa del mondo di sci. Il patron del torneo, Marius Robyr, ha spiegato che questo incidente non dovrebbe mettere a ...

Valanga sulle Alpi svizzere - si cercano Dispersi FOTO e VIDEO : Quattro persone sono state estratte da sotto la Valanga che ha travolto diversi sciatori a Crans Montana, sulle Alpi svizzere, anche se non si sa se siano vivi e non si conoscono le loro condizioni di ...

Valanga a Courmayeur - trovati tre sciatori Dispersi : Sciavano in una zona vietata i tre freerider trovati morti stamane in Val Veny, sopra Courmayeur. Nel canale degli Spagnoli vige infatti un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in ...