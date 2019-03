Di Maio | non c' è alcuna strada verso il bipolarismo in Italia

Basilicata - Salvini esulta 'Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni. Ora si cambia l Ue'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Basilicata - Salvini esulta 'Ora si cambia l Ue. Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Basilicata - Di Maio : “Ma quale tonfo M5s? Siamo più forti di prima e il governo non cadrà”. Poi attacca Pd e Forza Italia : “I giornali sono dunque liberi di scrivere ciò che credono; quel che conta è che il MoVimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dall’8% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi. E questa non è la nostra storia, è la realtà!”. Lo dichiara su Facebook Luigi Di Maio analizzando il voto regionale in Basilicata. “Il MoVimento 5 Stelle è la prima Forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di ...

Salvini alza un muro (e Di Maio la pensa come lui) : "Ius soli? Non se ne parla" : "L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge" dice il ministro...

Intesa con la Cina - i 4 punti sui cui Salvini e Di Maio proprio non si accordano : «Non mi si venga a raccontare che in Cina ci sia il libero mercato - insiste Salvini -, non mi si dica che lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione». Gli altri temi della discordia ...

Mafia : Di Maio - 'militante Libera non è sola - Stato c'è e non teme mafie' : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "Contro Chiara e Libera un atto intimidatorio che io e tutto il M5S condanniamo con forza. Chiara non è sola, insieme a lei c’è lo Stato e i tantissimi cittadini onesti che non hanno paura di combattere le mafie. Un abbraccio Chiara, vai avanti così!". Lo scrive in un twe