Decretone | si attende il passaggio del testo al Senato | sindacati pronti a mobilitazione

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo il via libera definitivo dalla Camera, il cosiddettosul meccanismo della Quota 100 e sul reddito di cittadinanza dovrà passare alper la terza lettura prima di essere convertito in legge. Entro il 29 marzo, infatti, ildovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.Sila terza lettura alCon 291 voti a favore, 141 contrari e 14 astenuti, ilha terminato il suo iter parlamentare alla Camera chiamata a decidere sui correttivi presentati dalle varie forze politiche riguardanti le misure in materia previdenziale. Tra le novità introdotte, il riscatto agevolato degli anni di laurea per il quale è stata prevista l'abolizione della soglia dei 45 anni fermo restando il paletto temporale del 1996. Quanto al Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, invece, è stato eliminato il limite dei 45 mila euro ...