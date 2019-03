Days Gone | presentato un nuovo emozionante trailer durante gli State of Play

Days Gone : I Trofei PS4 in italiano : L’uscita di Days Gone si avvicina, per tale occasione e in Anteprima vogliamo condividere con voi la lista completa, ufficiale e da noi tradotta di tutti i Trofei PS4 del gioco. Days Gone: I Trofei PS4 in italiano Sblocca ogni trofeo del gioco Fuggi da Crazy Willie’s Effettua una consegna da Tucker a Copeland Scopri cosa è accaduto a Nero Guida a Sud con Boozer Controlla Boozer Restituisci il favore Prendi ...

Ulteriori dettagli su armi e scontri corpo a corpo in Days Gone : Recentemente sono stati condivisi molti nuovi dettagli sull'atteso Days Gone, e ora grazie a un nuovo post di PlayStation Blog abbiamo altre interessanti informazioni su come funzioneranno le armi in gioco, sul combattimento corpo a corpo qualora odiassimo andare in cerca di munizioni, e molto altro.Per iniziare, le armi si distribuiscono in 5 livelli con statistiche che possono essere confrontate ancor prima di raccoglierle da terra. Le ...

"Days Gone" - biker - zombie e natura selvaggia nel prossimo videogioco per PlayStation 4 : ...alcune meccaniche tipiche di un gioco in terza persona tipo The Last of Us con enormi spazi aperti da esplorare e in cui trovare missioni secondarie e imprevisti che rendono ogni avventura nel mondo ...

L'ispirato RPG isometrico Seven : The Days Long Gone torna questo mese nella Enhanced Edition : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che il gioco di azione furtiva e sci-fi RPG Seven: The Days Long Gone otterrà un upgrade gratuito alla Enhanced Edition il 26 marzo, inclusa l'espansione Drowned Past. Per chi non lo sapesse, in Seven: The Days Long Gone, interpreterete il personaggio di Teriel. Dovrete usare tutta la vostra astuzia e le vostre abilità clandestine per scappare da una rete di inganni e di tradimenti, e per ...

Sony Bend conferma che Days Gone riceverà dei DLC dopo la pubblicazione : Days Gone è recentemente entrato in fase gold e manca ormai circa un mese alla pubblicazione dell'attesissima esclusiva Sony. Durante una recente intervista i ragazzi di Sony Bend hanno confermato che il gioco supporterà i DLC.Come riporta Gamingbolt, il Community Manager David Lee ha affermato che Sony intende pubblicare alcuni DLC post lancio, tuttavia (pur non entrando nei dettagli) ha assicurato che il gioco base fornirà un comparto ...

L'ambientazione di Days Gone sarà bellissima ma molto pericolosa : Negli ultimi tempi i ragazzi di Sony Bend hanno spesso parlato dell'importanza delle ambientazioni in Days Gone e di come il giocatore si troverà ad esplorare location stupende ma molto pericolose. Oggi il game director Jeff Ross ed il creative director John Garvin ci spiegano come mai si è pensato di utilizzare proprio il Nord-Est del Pacifico come sfondo delle avventure di Deacon St. John.Come riporta Gamingbolt, ecco che cos'è emerso durante ...

Bambini zombie in Days Gone su PS4? Sony Bend risponde alle polemiche : Per i possessori di PS4, il mese di aprile fa rima (anche) con Days Gone. Si tratta della prossima esclusiva riservata alla console di ultima generazione a marchio Sony. Un titolo che porta infetti e sopravvivenza sui nostri schermi grazie all'impegno degli sviluppatori di Bend Studio, chiamati a confezionare un open world "zombesco" dalla narrazione trascinante. Uno sforzo creativo che ho già avuto modo di provare in prima persona grazie ad un ...

Days Gone entra finalmente in fase gold : Days Gone è ufficialmente entrato in fase gold, riporta IGN.L'annuncio arriva direttamente da Sony Bend Studio, che in un tweet ha confermato che l'attesa esclusiva PlayStation 4 è entrata in fase gold ben due mesi prima della data di lancio fissata per il 26 aprile.Riportiamo di seguito il cinguettio nel quale lo studio annuncia la conclusione dei lavori per Days Gone, e come il titolo sia ufficialmente pronto per il lancio.Leggi altro...

Lo studio di Days Gone si esprime su un possibile remake di Syphon Filter : Lo studio di sviluppo dietro a Days Gone, Bend studio, molto tempo fa era noto per un altra IP: Siphon Filter.Come riporta Gamingbolt, Siphon Filter è un action sparatutto con meccaniche stealth che uscì per l'originale PlayStation, e che ha tutt'oggi una nutrita schiera di fan che chiedono, a gran voce, un ritorno del loro amato franchise.Ebbene John Garvin, creative director dello studio, si è espresso in merito ad un possibile ritorno della ...

Days Gone includerà un nemico davvero macabro : i bambini zombie : Ormai manca davvero poco all'uscita di Days Gone e, proprio per questo motivo, ultimamente stanno uscendo sempre più informazioni sul titolo. Durante le scorse ore gli sviluppatori sono tornati a parlare di un aspetto davvero interessante, ovvero i nemici presenti nel mondo di gioco. Infatti, come riportato da Polygon, ci saranno creature particolari chiamate Newt. Questi zombie sono solo dei bambini che, tanto tempo fa, erano umani.Questo ...

Days Gone presentato in anteprima a Milano : I collaboratori di Cinefilos.it/videogames hanno provato in anteprima il videogames e l'hanno descritto come " un gioco survival-horror adventure in terza persona, ambientato in un mondo aperto ...