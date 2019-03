Dalle foto di nudo a Italia’s Got Talent | Federica Pellegrini in versione ‘prezzemolina’?

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)parla del suo amore per la tv e per il nuoto: l’intervista alla campionessa italiana, a conclusione della sua esperienza come giudice ad Italia’s Got, ha tirato le somme della sua ‘avventura’ in tv. La campionessa del nuoto, intervistata da Repubblica, ha spiegato: “avevo voglia di far venir fuori lache conoscono solo le persone che mi stanno più vicine. Non mi aspettavo ci fosse tanto lavoro dietro ad uno show nella fase delle audizioni: entravamo alle 9 del mattino e uscivamo la sera. Ma sono precisa, arrivo sempre dieci minuti prima. Invece mi aspettavo che le persone con cui ho lavorato fossero così simpatiche. Mara mi faceva così ridere, e anche gli altri. Mi hanno dato una grande mano”.Sul rapporto con il suo corpo la nuotatrice ha svelato: “il rapporto con esso è cambiato ...

tgrvda : Dalle foto trappole del @parcomontavic la testimonianza della presenza di un branco di 7 #lupi in uscita con i cucc… - perculato : Stamattina 13 preventivi ecommerce da analizzare, quando tutto quello che vorrei fare è creare script per generare… - ffortuzzi : Foto e articolo per rispondere a qualunque miseria umana che giustifica i crimini commessi dalle ffoo in #Francia (… -