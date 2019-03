Dal 12 al 14 aprile l' associazione Sicilia in Europa porta a Fossano le

Samsung Galaxy Fold - il lancio in Europa a partire Dal 26 aprile : Samsung ha confermato la data di lancio del Galaxy Fold sul mercato europeo. Il primo smartphone al mondo con schermo pieghevole potrà essere ordinato a partire dal 26 aprile, per arrivare nei negozi il 3 maggio.

Brand Festival : Dal 29 marzo al 5 aprile a Jesi la terza edizione : Manca davvero poco all'inizio del primo Festival dedicato all'identità, il Brand Festival, giunto alla terza edizione, in programma dal 29 marzo al 5 aprile nella città di Jesi. Una settimana di dibattiti, workshop ed eventi. Si parlerà di Brand, impresa, cultura, territorio e comunicazione. 8 tematiche da approfondire, con eventi ed esperti. Otto giornate ricche di appuntamenti per imparare, conoscere, scambiare opinioni e arricchire la propria ...

CinemaDays 2019 - il cinema a 3 euro Dall'1 al 4 aprile : tutte le informazioni : L'obiettivo principale è quello di riuscire ad attirare il pubblico italiano al cinema anche nei mesi più caldi così da allinearsi al resto del mondo, già abituato ad andare in sala durante l'estate. ...

I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità Dal 3 Maggio : Il 20 febbraio Samsung ha confermato che il suo primo smartphone pieghevole sarebbe uscito negli Stati Uniti il ??26 Aprile e ora l'azienda ha confermato che lo stesso giorno inizieranno i preordini di Samsung Galaxy Fold in Europa con disponibilità a partire dal 3 Maggio in 15 negozi europei. L'articolo I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità dal 3 Maggio proviene da TuttoAndroid.

Roma. Trasporto scolastico 2019-2020 : iscrizioni online Dal 4 aprile al 15 maggio : Le iscrizioni al servizio di Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019-2020 si potranno effettuare online per tutti gli alunni dal

Assegno nucleo familiare : cambia moDalità - Dal 1° aprile solo online le richieste : L’Assegno per il nucleo familiare è la prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti del settore non agricolo. Una importante novità per i lavoratori entrerà in vigore dal prossimo 1° aprile proprio per quanto concerne questa prestazione. L’Inps con la circolare n° 45 del 22 marzo 2019 ha confermato l’avvio dell’esclusività dell’invio telematico della domanda di Assegno per il nucleo familiare. Le novità interessano le domande che ...

After al cinema Dall'11 aprile - la versione teen di 'Cinquanta sfumature di grigio' : L'11 aprile uscirà nei cinema italiani 'After', il film tratto dalla fortunata serie di romanzi scritti da Anna Todd. La trama ruota attorno al personaggio di Tessa, studentessa e figlia modello, con un fidanzato di lunga data e un futuro che sembra già scritto. La ragazza però, quando incontra il ribelle e arrogante Hardin Scott, inizia a mettere in dubbio tutte le sue certezze e il mondo in cui si sente al sicuro comincia a sgretolarsi. La ...

Oroscopo settimanale Dal 15 al 21 aprile : idee creative per Toro e Capricorno : Nella settimana dal 15 al 21 aprile, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli dello Scorpione. Il Sole farà il suo cambio planetario viaggiando dall'euforico Ariete al metodico Toro. Mercurio e Veenre nel segno dell'Ariete. Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno in Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. idee creative per il Toro Ariete: lo spostamento di Urano nel Toro renderà i ...

Fecondazione eterologa in Italia a rischio Dal 29 aprile : appello al ministero della Salute : La Fecondazione eterologa è «a rischio» in molti centri Italiani dal prossimo 29 aprile e questo potrà determinare gravi disagi alle oltre 6mila coppie che vi ricorrono ogni...

Pensioni più leggere Dal prossimo primo aprile per oltre cinque milioni di persone : Pensioni più leggere, a partire dal prossimo primo aprile, per oltre cinque milioni di persone. In base a quanto previsto dalla legge di bilancio, l'Inps ha infatti completato il ricalcolo dei ...

Fecondazione eterologa in Italia a rischio Dal 29 aprile : appello al ministero della Salute : Le motivazioni del persistente turismo procreativo e delle difficoltà di reperire donatori/donatrici, sottolinea inoltre, 'è imputabile alla mancanza di qualsiasi politica di informazione e al ...

Oroscopo settimanale Dall'8 al 14 aprile : Gemelli galante - Scorpione nervoso : In questa settimana che va da giorno 8 al 14 aprile 2019 troviamo la Luna spostarsi dal segno della Bilancia a quello del Leone. Marte in Gemelli e Urano in Ariete. Sole in Ariete e Giove in Sagittario, con Nettuno, Venere e Mercurio nei gradi dei Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli galante Ariete: sorriso ritrovato. Rispetto ...

Empire 5 su FoxLife : Dal 4 aprile torna la famiglia Lyon : Volete sapere come passano le giornate sul set gli attori di Empire? A quanto si pare si divertono un mondo. Ecco Jussie Smollett in una posa di scena con Nicole Ari Parker : Il giovane Bryshere ...

Povera Patria si sposta Dal venerdì al lunedì a partire Dall'1 aprile (Porta a porta resta indisturbato) : "Per Povera Patria è sbagliato come giorno il venerdì, sarebbe dovuto andare il mercoledì, ma il venerdì come giorno di messa in onda me l'ha imposto il coordinamento. Bruno Vespa ancora comanda in Rai e decide di non avere contro le sovrapposizioni. Mi sono dovuto inchinare, come ad altre scelte del coordinamento". Così il direttore di Rai2 Carlo Freccero recentemente aveva giustificato gli ascolti per nulla esaltanti di Povera Patria, ...