Crash Team Racing | Nitro-Fueled si presenta con un nuovo emozionante trailer

Scopriamo il nuovo tracciato di Nitros Oxide in un nuovo video di Crash Team Racing : Nitro-Fueled : Crash Team Racing: Nitro-Fueled ci presenta, con un nuovo video, un nuovo personaggio con anche il suo annesso tracciato.Beenox e Activision hanno infatti condiviso un nuovo filmato di gioco nel quale possiamo conoscere Nitros Oxide e il suo tracciato Oxide Station, nel quale potremo gareggiare con lui.Crash Team Racing: Nitro-Fueled come ben saprete è l'attesissimo remake dell'originale gioco del 1999 uscito per PlayStation. Il titolo sarà ...

Crash Team Racing : Nitro Fueled si presenta in un nuovo trailer nel quale conosciamo un nuovo personaggio : Crash Team Racing: Nitro Fueled si mette in mostra in un nuovo trailer nel quale, assieme alle meccaniche di gioco, possiamo fare conoscenza anche con un nuovo personaggio: Ripper Roo.Crash Team Racing è un kating game sviluppato da Naughty Dog ed esordito, per la prima volta, nel lontano 1999. Ebbene finalmente ad oggi possiamo avere una nuova iterazione della fortunata serie legata all'indissolubile personaggio di Crash Bandicoot, divenuto ...

I personaggi di Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostrano in nuovi trailer : Qualche mese fa, prima degli annuali Game Awards, iniziarono a circolare voci sull'esistenza di un nuovissimo gioco Crash Team Racing o di un remake dell'originale della prima PlayStation. Bene, quelle voci si rivelarono vere, ed è stato presentato Crash Team Racing Nitro Fueled, appunto un remake del titolo originale. Nintendo Everything ha notato che l'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot ha twittato nuovi trailer dedicati ai ...

A causa della mancanza di un file chiamato "steam" - Axiom Verge incorre in Crash sull'Epic Game Store : E' inutile negarlo, Epic Games Store si sta confermando come il rivale principale di Steam, specialmente dopo la decisione da parte dei publisher di pubblicare Metro Exodus in esclusiva temporale sullo Store digitale di Epic.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, Axiom Verge è un titolo in stile Metroid pubblicato nel 2015 ed ora disponibile su Epic Games Store gratuitamente. Purtroppo diversi utenti hanno segnalato che raggiungendo una ...

Crash Team Racing : Nitro-Fueled – Nuovo video gameplay : Se dovessimo parlare di uno dei giochi che vanta da sempre la sua contemporaneità, potremmo benissimo riferirci all’intramontabile CTR. Il remake di Crash Team Racing: Nitro-Fueled ritorna con un Nuovo video trailer, rilasciato da Activision, che mostra un gameplay ricco di competizione. Stavolta sviluppato da Beenox e non da Naughty Dog come il titolo rilasciato nel 1999. Tra classicità e innovazione rivedremo, naturalmente sotto un aspetto ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled protagonista di un nuovo trailer gameplay e di un video confronto con l'originale per PS1 : Dopo l'ottimo lavoro svolto su Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy, Activision sta continuando a puntare sul fattore nostalgia con un altro progetto davvero molto richiesto dai fan.Stiamo ovviamente parlando del ritorno di Crash Team Racing, un ritorno che avverrà il 21 giugno con l'atteso Crash Team Racing Nitro-Fueled che in questo caso si mostra in due nuovi video davvero molto interessanti. Si parte con un trailer ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : rilasciato un nuovo trailer del titolo : Nella giornata di oggi, Activision ha rilasciato un nuovo entusiasmante trailer di Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico per PlayStation sviluppato da Naughty Dog, rilasciato sul mercato nel 1999. L'idea di un remake di questo gioco nasce dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, rivisitazione dei primi tre capitoli della serie che ha come protagonista Crash Bandicoot, attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e ...