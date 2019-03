Cosa ha stabilito il rapporto Mueller su Trump e il Russiagate

wired

(Di lunedì 25 marzo 2019) Donald(foto: Win McNamee/Getty Images) Non ci sono prove sufficienti per affermare che Donalde il suo comitato elettorale abbiano cospirato con la Russia in vista delle elezioni presidenziali del 2016, né che abbiano ostacolato la giustizia. Il procuratore generale William Barr ha riassunto così il dossier sul, l’indagine sulle interferenze di Mosca nella campagna elettorale, elaborato dall’ex direttore dell’Fbi RobertBarr, che ha passato il weekend a leggere il, ha sintetizzato il suo contenuto in una lettera di quattro pagine inviata al Congresso americano, specificando di averla redatta senza consultareha dichiarato ai giornalisti che che le accuse di collusione erano “le più ridicole di sempre”. Poi ha scritto nell’immancabile tweet: “No collusione, no ostruzione, completa e totale ...

