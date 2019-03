Corona arrestato in casa a Milano | non avrebbe fatto commenti alla vista dei poliziotti

today

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sono stati gli agenti della questura dia notificare all'ex re dei paparazzi il decreto del tribunale di sorveglianza

laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Non doveva in TV annichilire il Bunga-Bunga? Fabrizio Corona torna in carcere: avrebbe violato le disposizioni del tri… - giannetti_marco : RT @_DAGOSPIA_: LA PACCHIA E' FINITA: A MILANO ARRESTATO DI NUOVO FABRIZIO CORONA - SalGal1899 : RT @_DAGOSPIA_: LA PACCHIA E' FINITA: A MILANO ARRESTATO DI NUOVO FABRIZIO CORONA -