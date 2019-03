Coppa del Mondo | terzo bronzo del 2019 per la salernitana Gregorio

DOROTHEA WIERER HA VINTO LA Coppa del MONDO/ Video - il ballo col Presidente : DOROTHEA WIERER, chi è l'atleta e campionessa italiana che ha VINTO la COPPA del MONDO di Biathlon ed è entrata nella storia dello sport azzurro

Prandelli : 'Nessuno di quella Juve senta sua la Coppa dell'Heysel' : La stagione calcistica sta osservando la pausa per dare spazio alle Nazionali impegnate nelle qualificazioni a Euro 2020 e in amichevoli. Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia e attuale allenatore del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, durante la quale ha ricordato la Coppa dei Campioni vinta dalla Juventus all'Heysel, scenario di una tragedia, i suoi trascorsi sulla panchina della Fiorentina e quelli in azzurro. Il ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Vars 2019 : Simone Origone secondo dopo le qualificazioni in vista della gara di domani : dopo la vittoria nei Mondiali di Vars di due giorni fa, Simone Origone è protagonista anche nella Coppa del Mondo di sci velocità 2019 nella tappa che si sta disputando sulla stessa pista francese. Sono state due le manche di qualificazione disputate oggi. Nella prima il sei volte iridato è risultato il più veloce con 210,280 km/h, davanti all’austriaco Manuel Kramer ed al francese Simon Billy. Nella seconda, invece, è proprio il ...

Sci velocità – Coppa del Mondo di Vars : Origone secondo nelle qualificazioni : Dai Mondiali alla Coppa del Mondo, di nuovo in pista a Vars: Simone Origone 2° nelle qualificazioni, Greggio terza Ancora sci velocità a Vars, ma sulla pista francese, a due giorni dai Mondiali, stavolta si gareggia per la Coppa del Mondo. Due le manche di qualificazione disputate al mattino: nella prima di “riscaldamento” l’azzurro Simone Origone, fresco di sesto titolo iridato, era stato il più veloce con 210,280 km/h, ...

Calcio a 5 AMF : la Nazionale Maschile è pronta per la Coppa del Mondo AMF in Argentina [FOTO] : La Nazionale è inserita nel Gruppo C con Sudafrica, Argentina e Australia. Manca meno di una settimana alla partenza della Nazionale Italiana Maschile di Calcio a 5 AMF per la prossima Coppa del Mondo AMF Assoluta Maschile, ovvero il Calcio a 5 giocato con le Regole Originali che si disputerà dal 31 Marzo al 7 Aprile prossimo nella Città di Posadas (Regione Misiones) in Argentina (Sudamerica). La Selezione gestita dalla Federazione ...

Sci di fondo - il bilancio italiano della Coppa del Mondo. Da Pellegrino a De Fabiani passando per le donne - una stagione da cui ripartire : Si è conclusa con il weekend di Québec City anche la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, per la stagione 2018-2019. Per l’Italia l’annata è stata caratterizzata da due vittorie, sette secondi posti, un argento e un bronzo mondiale, tutti provenienti dal settore maschile ed arrivati da due uomini: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Partiamo proprio da Federico Pellegrino per parlare di questi sei ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo e la doppia arma di Arianna Errigo : Il weekend di Coppa del Mondo si era aperto nella mattinata italiana con la notizia del ritorno sul podio di Rossella Fiamingo. La siciliana mancava un tale appuntamento da due anni, quando vinse nel Grand Prix di Budapest. Questa volta il podio è arrivata a Chengdu, dove l’argento olimpico in carica ha chiuso al secondo posto, battuta solamente dalla francese Ngom. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla vigilia delle ...

Quanto vale economicamente la Coppa del Mondo vinta da Dorothea Wierer : Ecco dove Premi di risultato, meno tasse in busta paga per chi lavora di più Mondo TV Suisse torna in utile nel primo semestre Imprese: 1 su 10 è guidata da stranieri Titoli Italia A B C D E F G H I ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : l’attimo fuggente di Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi - festa solo rimandata : “Carpe diem… cogliete l’attimo, ragazzi… Rendete straordinaria la vostra vita!” John Keating, alias Robin Williams parlava così di fronte alla sua classe nel film “l’attimo fuggente” . Un insegnamento che Dorothea Wierer ha preso al volo, entrando nella leggenda dello sport italiano e mondiale grazie al successo, nel giro di una settimana, del titolo iridato della mass start e della Coppa del Mondo assoluta, prima italiana nella ...

Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon : Il 24 marzo l’italiana Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo generale di biathlon: è la prima atleta italiana a riuscirci, tra gli uomini e le donne. Wierer ha 28 anni e in questa stagione ha ottenuto più di

Biathlon - Coppa del Mondo 2019. L’attimo fuggente di Dorothea Wierer. Lisa Vittozzi : festa solo rimandata : “Carpe diem… cogliete L’attimo, ragazzi… Rendete straordinaria la vostra vita!” John Keating, alias Robin Williams parlava così di fronte alla sua classe nel film “L’attimo fuggente” . Un insegnamento che Dorothea Wierer ha preso al volo entrando nella leggenda dello sport italiano e mondiale grazie al successo, nel giro di una settimana, del titolo Mondiale della mass start e la Coppa del Mondo assoluta, prima italiana nella ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Kimberly Rhode celestiale - sbaglia pochissimo e si prende la vittoria nello skeet : Si è chiusa nella notte italiana la gara di skeet femminile, nell’ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), e lo ha fatto con il successo della statunitense Kimberly Rhode, praticamente infallibile, che su 60 piattelli a disposizione ne ha centrati ben 57, con solamente tre errori. Medaglia d’argento per la neozelandese Chloe Tipple, a quota 48, con il podio completato dalla cinese Donglian Zhang, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : in quattro a punteggio pieno dopo le prime due serie di skeet maschile : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata di qualificazione per la gara di skeet della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), dove sono ben quattro gli atleti a punteggio pieno dopo le prime due sessioni. Stiamo parlando del kuwaitiano Mansour Al Rashedi, del francese Eric Delaunay, dello statunitense Vincent Hancock e del greco Nikolaos Mavrommatis, capaci di centrare tutti e cinquanta i bersagli a ...

Coppa del mondo sciabola femminile - altro bronzo per l’Italia : L'Italia di sciabola femminile sale ancora sul terzo gradino del podio. Anche al termine della tappa di Sint Niklaas del circuito di Coppa del mondo, la squadra azzurra conclude infatti al terzo posto, come ha fatto nelle altre tre gare stagionali fin qui affrontate. Sulle pedane belghe il quartetto del commissario tecnico, Giovanni Sirovich, composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Arianna Errigo, per la prima volta ...