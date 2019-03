Congresso Famiglia Verona | Bonato ex Lega | “Evento vergognoso | organizzato da buzzurri

"Famiglia fondata su matrimonio uomo-donna". Assist di Bergoglio al Congresso di Verona : Ma il 'disegno' di Dio deve essere 'riscoperto', considerato pure la 'situazione delicata' a cui sta Assistendo il mondo contemporaneo. Se famiglia e giovani si separano, però, questa progettualità ...

Il forum di Verona e il manifesto con la 'famiglia marcia'. Anche un fake infiamma la polemica sul Congresso voluto dalla Lega : Il vero manifesto per le strade di Verona La foto viene diffusa dal gruppo Facebook 'Veronesi aperti al mondo', che riunisce l'antagonismo veronese sotto la sigla 'Assemblea 17 dicembre', con tanto ...

Famiglia : 672 ricercatori e docenti Univr contro il Congresso mondiale : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - In concomitanza con i preparativi per il XIII World Congress of Families che si svolgerà a Verona, dal 29 al 31 marzo, il dipartimento di Scienze umane dell’università di Verona si è fatto promotore di un documento che "esprime preoccupazione per le posizioni espresse d

Conte : via patrocinio Congresso famiglia : 23.10 Il "patrocinio" sul Convegno mondiale delle famiglie (a Verona, 29-31 marzo) "è stato concesso dal ministro della famiglia Fontana senza il mio coinvolgimento,né quello collegiale del Governo. Lo scrive via web il premier Conte. Mentre, Fontana ribatte: "Esattamente come annunciato ieri in aula alla Camera, rimane il patrocinio da parte del ministero della famiglia. Per quanto riguarda il logo e il suo utilizzo,essi fanno capo a un altro ...

Famiglia - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi al Congresso di Verona" : Nessun patrocinio al congresso delle famiglie , in programma dal 29 al 31 marzo a Verona . Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte su Facebook. "Il patrocinio è stato concesso dal Ministro Lorenzo ...

Famiglia - Conte sfida la Lega "Via patrocinio al Congresso" : Il premier Giuseppe Conte fa un passo indietro. Scompare dal Congresso delle Famiglie che si terrà il prossimo 29-31 marzo a Verona, il patrocinio della Presidenza del Consiglio. In queste settimane ...

Famiglia : Conte via patrocinio presidenza Consiglio a Congresso : "Nei giorni scorsi sono sorte polemiche in merito al patrocinio concesso al World Congress of Families, che si terra' a Verona dal 29 al 31 marzo.

Famiglia - Conte sul Congresso di Verona 'Via il patrocinio di Palazzo Chigi. Non danneggiare le unioni civili' : Il premier Giuseppe Conte riapre ufficialmente il caso del Congresso di Verona, in programma dal 29 al 31 marzo, che ha già provocato più di un dissapore tra Lega e Cinquestelle. E lo fa da Bruxelles -...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Il Congresso di Verona sulla Famiglia non è solo propaganda : Medievalisti, fascisti, omofobi, retrogradi, bigotti. Ma anche antifemministi, antigay, antiabortisti. Questi e molti altri appellativi (oltre a insulti veri e propri) sono stati rivolti a organizzatori e partecipanti della tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo.Vero è che tra gli ospiti presenti ci sono volti noti della galassia ultraconservatrice. Tra questi il ...

Famiglia - Parolin : «Congresso di Verona? Siamo d'accordo sulla sostanza» : Città del Vaticano ? Non è piaciuto al segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin l?epiteto utilizzato da Luigi Di Maio per definire i partecipanti del prossimo congresso...

Si alza la temperatura intorno al Congresso mondiale della famiglia - Vaticano prende le distanze : Presenti come ospiti Salvini, il ministro Fontana e Giorgia Meloni, contrari i Cinquestelle. Critico anche il Pd. Parolin: 'd'accordo sulla sostanza ma non sulle modalità'

Congresso Famiglia - il segretario di Stato Vaticano Parolin : «D'accordo nella sostanza - non nelle modalità» : L'organizzatore del Family day veneto, Massimo Gandolfini, è però sicuro che «la macchina del fango verrà smentita dai fatti» e che «il mondo italiano presente al Congresso non dirà proprio nulla che ...

Famiglia - l'Unicef in piazza a Roma «sfida» il Congresso di Verona : ... opinion leader, giornalisti, personalità del mondo della politica, dello spettacolo, dello sport.