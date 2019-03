' Comportamento non congruo contro Fogli'

Arcelor Mittal condannata per Comportamento antisindacale : "A Taranto assunzioni ed esuberi non trasparenti" : Il giudice del Lavoro ha ritenuto l'azienda responsabile di aver proceduto alle assunzioni (8200 a Taranto) e alle dichiarazioni di esubero (2.586) dei lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva in maniera non chiara e trasparente

Diciotti - De Falco al governo : “Comportamento inutile - non avete cognizione di quello che fate” : “Il vostro è stato un comportamento inutile. C’era una nave italiana in acque italiane. Non avete cognizione di quello che fate”. A dirlo, in Senato, l’ex senatore del M5s, Gregorio De Falco (ora nel Gruppo misto), che è intervenuto dopo la difesa, in Aula, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Diciotti, De Falco al governo: “Comportamento inutile, non avete cognizione di quello che fate” ...

Studenti : Battiston - astrofisico - - "sul tema ambientale non c'è spazio per l'ipocrisia - il Comportamento di ciascuno contribuisce all'... : "Solo la scienza - ha ammonito - ci può aiutare a capire cosa sta accadendo". E ha mostrato animazioni e grafici sul riscaldamento globale con Russia, Cina, Turchia e Stati Uniti che sono proiettati ...

I dati Istat e la soddisfazione degli italiani. Ma non è l'economia a dettare il Comportamento elettorale : La scissione economia/politica non sarebbe l'unica, gli italiani separano anche il giudizio sulla propria soddisfazione «privata», riferita dunque alla cerchia ristretta delle proprie relazioni, da ...

Secondo uno studio non esiste alcun collegamento tra videogiochi violenti e il Comportamento aggressivo degli adolescenti : Un nuovo studio condotto dall'Oxford Internet Institute sostiene di non aver trovato alcun collegamento tra il tempo trascorso a giocare a videogiochi violenti e il comportamento aggressivo dei teenager adolescenti, riporta Games Industry.Pubblicato su Royal Society Open Science, lo studio Violent video game engagement è "uno dei più definitivi fino ad oggi" Secondo l'Università di Oxford.Mentre molti studi hanno già fatto affermazioni analoghe ...