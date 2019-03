Come fa la leucemia a sfuggire il sistema immunitario | lo rivelano i ricercatori italiani

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una ricerca italiana ha finalmente svelato il meccanismo con cui le cellule tumorali riescono a oltrepassare le barriere immunitarie dell'organismo umano. La scoperta viene da un gruppo didell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano che ha analizzato nei dettagli il percorso effettuato dalle cellule maligne che riescono aal controllo delin seguito al trapianto del midollo osseo. Lo studio in questione, effettuato in collaborazione con Airc, è stato descritto in maniera dettagliata su Nature Medicine e Nature Communications.Perché lasfugge alLa scoperta del meccanismo dellaè stata realizzata grazie ad un'analisi delle cellule tumorali e dei linfociti T prima e dopo la terapia di trapianto di midollo osseo. I risultati della sperimentazione hanno condotto ia ipotizzare due soluzioni ...

