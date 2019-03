Coldiretti | incendi | nel 2019 già uno al giorno per caldo e siccità

Incendi : Coldiretti - uno al giorno in 2019 - spinti da caldo e siccità : Per ricostituire i boschi andati in fiamme, precisa Coldiretti, ci vorranno almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle foreste andate a fuoco saranno impedite ...

Clima - Coldiretti : “Gli incendi sono aumentati di 20 volte nel 2019” : Il cambiamento del Clima con il ripetersi di eventi estremi come la siccità fuori stagione, che colpisce duramente quest’anno l’Italia del Nord, spinge anche gli incendi che sono aumentati di oltre 20 volte rispetto allo scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai vasti roghi divampati in Piemonte alla vigilia dell’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti Climatici che ...

Caldo - Coldiretti : “Aumentano gli incendi - uno al giorno da inizio anno” : Il Caldo anomalo spinge gli incendi nel 2019 in cui con quasi un rogo al giorno dall’inizio dell’anno (44) per un totale di ben 1442 ettari andati in fumo. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Effis in relazione al codice rosso per allarme incendi scattato in Lombardia con i roghi che hanno devastato nelle ultimi giorni un fronte di oltre 400 ettari in Toscana. Gli incendi – sottolinea la Coldiretti – sono favoriti dal ...