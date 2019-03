Cina-Francia | 55 anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche

italian.cri.cn

(Di lunedì 25 marzo 2019) Traesiste una forte fiducia politica reciproca. Nell'ambito della "Belt and Road Initiative", lapotrà svolgere un ruolo ancora maggiore nella promozione di questa iniziativa ...

fattoquotidiano : VIA DELLA SETA L’intesa non conviene agli avversari della Cina, ma produrrà più affari per il sistema italiano. La… - RaiNews : #Tav e #Cina , doppio affondo di #Macron all'Italia. La Torino-Lione 'è un problema italiano, non ho tempo da perd… - Capezzone : Oggi su @laveritaweb No, la morale da #Macron no. Accordo con #Cina suscita mille perplessità: ma non tocca alla Fr… -