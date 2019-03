Cina | Cannavaro inizia male | altro ko contro l’Uzbekistan

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Non èta nel migliore la stagione in panchina per Fabiocon la nazionale cinese, seconda partita e seconda sconfitta per il campione del Mondo da calciatore con la maglia dell’Italia. Nella finale per il terzo della China Cup a Nanning, laha dovuto fare i conti con la sconfittal’Uzbekistan, 1-0 il risultato finale. Il gol della vittoria è stato siglato da Shomurodov al 35′.ha preso il posto di Marcello Lippi come ct dellaad interim dopo la Coppa d’Asia ma per il momento l’inizio di avventura non è stato per nulla entusiasmante.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolokol’Uzbekistan CalcioWeb.

