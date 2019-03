Ciclismo | il weekend degli italiani Azzurri aggressivi alla Sanremo ma non abbastanza

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Archiviato il primodella primavera ciclistica 2019, possiamo tracciare innanzitutto un bilancio complessivoin scenaMilano-, che non si sono nascosti, tentando in qualche modo di onorare la corsa. Partiamo da Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), vincitore della Classicissima lo scorso anno, e primo italiano di quest’ultima edizione dominata da Julian Alaphilippe. Lo Squalo dello Stretto, ottavo al traguardo, non è risultato brillante come nel 2018, ma è riuscito comunque a difendersi e centrare la top ten assieme ad avversari più veloci di lui. Le speranze azzurre puntavano su un altro attacco da brividi sul Poggio, che però non c’è stato; ma va detto che la lotta per Via Roma era veramente concentrata e ad altissimi livelli. Vincenzo sfrutta come di consueto le sue doti da discesista per rimanere incollato ai migliori ...

CassieFran : #3FattiDiOggi * Con la #MilanoSanremo oggi è iniziata la mia stagione di ciclismo in tv. * Ho aggiornato il mio acc… - Volchem_Italia : Questo weekend partono due circuiti per gli amanti delle due ruote: - bicipuntonews : Sabato 23 e domenica 24 marzo a Mordano Bo il weekend delle Strade #Bianche di Romagna #ciclismo -