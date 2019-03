Ci sono tre stazioni della metropolitana chiuse nel centro di Roma

Metro a Roma - altre dieci stazioni sono a rischio : 'Così i turisti se ne vanno altrove' : ... con un filotto di tre fermate su tre zavorrate dalle scale mobili accartocciate o a rischio crac, per i turisti non è proprio comodo aggirarsi tra i monumenti che il mondo c'invidia. Albergatori e ...

Trovato morto Giocondo - scomparso mentre cercava lumache. La figlia : “Ora sono in pace” : È stato riTrovato senza vita Giocondo Ghirardo, l'80enne di Vittorio Veneto, scomparso lo scorso giugno mentre andava alla ricerca di lumache nel Bellunese. A scoprire il cadavere è stata la figlia Monica, che ha sempre continuato le ricerche del padre coinvolgendo amici e parenti: "La mia paura era che qualcuno gli avesse fatto del male. Ora sono in pace".Continua a leggere

Mentre ero via : trama - cast e quante puntate sono. Quando inizia la fiction : Mentre ero via: trama, cast e quante puntate sono. Quando inizia la fiction Anticipazioni e cast Mentre ero via Poco tempo ci separa dalla prima puntata di Mentre ero via. La nuova fiction diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta a breve andrà in onda su Rai 1 in prima serata. Dopo il successo di Sorelle ed Un’altra vita, la serie televisiva della rete ammiraglia torna a raccontare in sei puntate ...

Milano-Sanremo 2019 - il rimpianto di Matteo Trentin : “Avevo solo una cartuccia - ci ho provato in pianura ma non si sono guardati” : Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin l’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto ...

Ora sono insieme! Romina muore a 52 anni di crepacuore tre mesi dopo il figlio : Si è spenta a pochi mesi di distanza dalla perdita dell'amato figlio Luca. E' morta a causa di un arresto cardiaco Romina Magnani, cesenate da tempo residente a Igea Marina insieme al marito. La donna aveva 52 anni, e non aveva mai superato il dolore per la morte del figlio 33enne, morto in circostanze tragiche il 25 novembre 2018. Un ragazzo gentile e benvoluto da tutti, con un passato da calciatore nelle giovanili del Bellaria. La pagina ...

La collaboratrice scolastica : "sono stata obbligata a legare i ragazzi - ma ho stretto poco perché si liberassero" : Tiziana Magarini è la collaboratrice scolastica della scuola media Vailati. Il giorno dopo il sequestro di Oysseynou Sy è tornata all'istituto, nonostante le ferite. Al Corriere della Sera dichiara: "Conoscevo l'autista, una persona educatissima, gentile". Che però ha legato subito i due professori che accompagnavano i 51 ragazzi.Appena saliti tutti a bordo l'autista ha sprangato le porte. Ho pensato a una misura di ...

Torino - tre amiche sono state aggredite sul bus perché portavano il velo : Ieri sera, a Torino, tre ragazze di cittadinanza italiana di origine marocchina, sono state aggredite, sul bus numero 59 sbarrato, mentre tornavano a casa. A denunciare questo episodio è stata una delle protagoniste di questa tragica avventura: Fatima Zahara Lafram. La ragazza ha infatti postato un video su Facebook, girato all’ospedale dove era stata trasportata per ricevere le adeguate cure mediche, che è diventato nel giro di poche ore ...

Anna Tatangelo : "Ho sempre avuto 30 anni - sono nata trentenne. Prima mi criticavo sempre - ora me la godo" : Anna Tatangelo, dopo aver partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Le nostre anime di notte, ha pubblicato il suo settimo album di inediti intitolato La fortuna sia con me. Intervistata dal settimanale Grazia Prima di partire per il suo tour, la cantante 32enne originaria di Sora ha parlato anche della sua ultima esperienza sanremese terminata soltanto con un terzultimo posto.prosegui la letturaAnna ...

Batman fa - ancora - causa al Valencia : «L'unico vero pipistrello sono io» : Una casa di fumetti contro il Valencia. È la americana DC Comics, che ha fatto causa al club spagnolo, nuovamente, la prima volta fu nel 2014,, presentando all'Ufficio per la proprietà intellettuale ...

Protezione Civile - Conte : “Le vostre qualità sono il coraggio - l’abnegazione - la disponibilità tenute insieme dalla solidarietà - dall’altruismo” : “Un onore per me, prima ancora che un piacere, essere qui con le donne e con gli uomini della Protezione Civile che mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie al servizio del prossimo, degli italiani e all’estero. Come presidente del Consiglio sono orgoglioso di essere a capo di questo dipartimento“. Queste le parole di Giuseppe Conte durante la cerimonia di conferimento dell’attestazione di benemerenza del ...

Perché oggi ci sono bandiere dell'Europa alle finestre (c'entra Prodi) : L'ex premier, a gennaio, ha proposto di esporre oggi, 21 marzo, la bandiera dell'Europa: "Hanno risposto non solo i...

'sono cazz*** tuoi'. Il presidente cinese in Italia? Vittorio Feltri lo accoglie così : strepitoso : 'Molti discutono', si legge nell'inchiesta firmata da Mario Giordano, 'senza accorgersi del fatto che già adesso molti gioielli della nostra economia sono finiti, nel silenzio assoluto, nelle mani di ...

DIRETTA POTENZA SICULA LEONZIO/ Streaming video e tv : ci sono appena tre precedenti : DIRETTA POTENZA SICULA LEONZIO Streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e risultato live del recupero di Serie C per il girone C.