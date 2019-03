Ecco Che cosa succederà all'oro della Banca d'Italia : Per l'ottavo anno consecutivo il trading tour di ActivTrades è tornato a Torino, con un'intensa giornata dedicata agli investimenti. Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, ha tracciato i ...

Ora Che l'Isis è stato sconfitto in Siria - cosa succede alle mogli europee dei jihadisti? : Dopo la conquista di Baghuz, ultimo bastione dell'Isis nell'est della Siria, le forze arabo-curde sostenute dagli Stati Uniti hanno celebrato la fine della guerra contro lo stato Islamico. Nel reportage "Siria: le piaghe del Califfato", prodotto da Arte in Italiano, diversi protagonisti raccontano l'epilogo del califfato e ne evocano le conseguenze, a partire dalle mogli dei jihadisti europei che dovranno tornare in Europa insieme ai loro ...

Che succede se si arriva a scuola tardi per colpa della metro chiusa : Sono stati un sabato e una domenica di odissea per gli utenti delle linee metropolitane di Roma: la chiusura di tre stazioni della linea A - a quella di Repubblica chiusa da tempo si sono aggiunte Barberini e Spagna - ha inciso anche sul resto del sistema del trasporto pubblico, ovvero i collegamenti con altre linee metropolitane e con quelle di superficie. Disagi che si sono innestati peraltro in una domenica cosiddetta ...

F1 - Rosberg ‘mette a nudo’ Hamilton : “ecco perchè ha sbagliato la partenza in Australia - succedeva anChe con me” : L’ex campione del mondo ha parlato del dualismo tra Bottas ed Hamilton, puntando il dito sull’errore commesso da Lewis al via del Gp d’Australia Nico Rosberg è l’unico riuscito a battere Lewis Hamilton nell’era ibrida, dunque conosce pregi e difetti del campione del mondo della Mercedes. Per questo motivo, pesano molto le parole del tedesco rilasciate ad Auto Bild in vista del Mondiale 2019, che attribuiscono ...

Che succederà ad Alitalia dopo il ritiro di EasyJet? : Il Corriere Economia rileva che la compagnia Usa Delta sarebbe pronta a mettere sul piatto 'subito 100 milioni per finanziare il nuovo corso del vettore tricolore'. E che a Tesoro e Fincantieri ...

Quel Che succede se metti il tuo smartphone nel frullatore - in un video : Non solo silicio: sono molti di più gli elementi chimici che convivono all’interno dei nostri smartphone. Ma quali? E in che proporzioni? Ce lo raccontano gli scienziati della University of Plymouth, all’interno di un progetto partito nientemeno che premendo il tasto on su un frullatore da cucina. I ricercatori hanno infatti polverizzato uno smartphone al fine di scomporlo nei suoi componenti primari. Dopo aver compilato il (lungo) ...

Che succede se Deutsche Bank e Commerzbank si fondono : Anzi, il ministro dell'economia Peter Altmaier si è unito al suo omologo francese Bruno Le Maire nell'invitare l'Ue ad allentare le regole sulle fusioni e a consentire la creazione di imprese a ...

Lo sciopero per l’ambiente - ecco cosa succede venerdì 15 marzo anChe in Italia : Non solo Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che dal 20 agosto del 2018 ha protestato, in sciopero scolastico, seduta di fianco al parlamento svedese, per sostenere il movimento ambientalista. Dopo di lei migliaia di studenti in decine di città nel mondo si sono dati appuntamento ogni venerdì. Questo venerdì 15 marzo il movimento diventa globale con marce, manifestazioni e flash mob in tutto il mondo. Mostrare la priorità ...

Fico : vergognoso quello Che sta succedendo alla Sarti : Roma, 13 mar., askanews, - E' "vergognoso" quello che sta capitando a Giulia Sarti. Il presidente della Camera Roberto Fico scrive su twitter per offrire solidarietà alla deputata M5s vittima di una ...

La cugina di Renzi Che torna da Leu al Pd 'Chi mi attacca non capisce cosa sta succedendo' : Cronaca Firenze, la deputata cugina di Renzi esce dal Pd di ERNESTO FERRARA Ma come mai è tornata nel Pd? 'In fila ai gazebo per le primarie c'era molta gente, gente normale, di sinistra e molti mi ...

Prato - il marito dell'infermiera Che dava ripetizioni d'inglese : "Ma ora Che succede? Lo perdo questo figlio?" : "Ma ora che succede? Lo perdo, questo figlio?". Sono queste le parole pronunciate da un uomo precipitato in un dramma familiare. È il marito dell' infermiera indagata dalla Procura di Prato per violenza sessuale su minore. Lo riporta il Corriere della sera.Sua moglie è stata denunciata lunedì scorso dai genitori di un quattordicenne, dopo che il ragazzo ha raccontato loro una storia pazzesca: la donna che gli faceva ...

Cosa succede adesso Che scatta l'obbligo di certificare le vaccinazioni dei bimbi a scuola : I rinvii, le proroghe, le autocertificazioni sono finite: domenica era l'ultimo giorno per mettersi in regola con i vaccini obbligatori, portando il certificato vaccinale a scuola, altrimenti domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni rimasti con la sola autocertificazione rimarranno fuori dall'aula, finché non saranno in regola. La legge Lorenzin, che prevede dieci vaccini obbligatori e, appunto, l'esclusione dalla scuola ...

Bandi sulla Tav : cosa può succedere ora? Tempi - clausole e rischi Che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

Bandi sulla Tav : cosa può succedere ora? Tempi - clausole e rischi Che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento