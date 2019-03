Cecchi Gori | ' Salirei in balaustra per questa Fiorentina Rimpianto Scudetto con Edmundo'

Valeria Marini parla dell'arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001 : "Tutto molto costruito" : Nel 2001 Valeria Marini ha dovuto fronteggiare una situazione complicata, si tratta dell'arresto del produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori nel 2001. La showgirl parla del caso durante La confessione, trasmissione di Nove condotta dal giornalista e direttore de IlFatto.it, Peter Gomez."Cosa ricorda dei giorni dell'arresto?" chiede il conduttore. Tanta agitazione, una situazione da film. Una ...

La Confessione - Gomez a Marini : “Cosa ricorda dell’arresto di Cecchi Gori?”. “Una farsa. Droga? La mise qualcuno” : Valeria Marini, ospite de “La Confessione” venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove ripercorre con il conduttore Peter Gomez il momento dell’arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001. “Lei gli è stata vicino anche nel periodo più duro. Cosa ricorda dei giorni dell’arresto?”, chiede il giornalista. L’ex compagna dell’allora patron della Fiorentina ricorda “tanta agitazione, una situazione da film”, ma soprattutto “Una farsa”: ...

La confessione - Valeria Marini : ‘L’arresto di Vittorio Cecchi Gori? Una farsa’ : Venerdì 8 marzo sul NOVE Valeria Marini è ospite di Peter Gomez nella nuova puntata de La confessione in onda alle 22:45. L’attrice e soubrette ripercorre il momento dell‘arresto di Vittorio Cecchi Gori nel 2001. “Lei gli è stata vicino anche nel periodo più duro. Cosa ricorda dei giorni dell’arresto?”, chiede il giornalista. L’ex compagna dell’allora patron della Fiorentina ricorda “tanta agitazione, una situazione da ...

Vittorio Cecchi Gori e la confessione politica : 'Roma ladrona - con la Lega è andata : 'C'era Maroni...' : È stato senatore per due legislature, quindi di politica se ne intende, giusto? 'Me ne intendo così bene che avrei fatto meglio a non farla'. Neanche con la Lega? 'Mi sono presentato con la Lega ...

Vittorio Cecchi Gori è ancora innamorato di Rita Rusic : “La risposerei subito” : Vittorio Cecchi Gori è pronto a risposare la sua ex moglie Rita Rusic. L’ha rivelato lui stesso a Caterina Balivo, nella puntata odierna di Vieni da Me, in cui il famoso produttore ha parlato della sua vita privata e professionale. I due sono stati sposati e insieme hanno due figli: dopo un periodo di distacco, si sono riavvicinati dopo l’ischemia che lo colpì nel 2017 e oggi il loro rapporto è splendido. “Oggi sono single ma potrei ...

Vieni da Me - struggente confessione di Vittorio Cecchi Gori su Rita Rusic : 'Cosa vorrei da lei' : Vittorio Cecchi Gori è stato l'ospite speciale della puntata di Vieni da me di giovedì 21 febbraio. Intervistato da Caterina Balivo su Rai 1, il produttore ha avuto modo di soffermarsi a lungo sulla ...

Vieni da Me - struggente confessione di Vittorio Cecchi Gori su Rita Rusic : "Cosa vorrei da lei" : Vittorio Cecchi Gori è stato l'ospite speciale della puntata di Vieni da me di giovedì 21 febbraio. Intervistato da Caterina Balivo su Rai 1, il produttore ha avuto modo di soffermarsi a lungo sulla sua vita privata e, a questo proposito, si è lasciato andare a una confessione che ha piacevolmente s

Vieni da Me - Vittorio Cecchi Gori in tv dopo l'ischemia : ecco il suo volto - incredibile : Dimagrito, ben vestito e pettinato, tirato a lustro. Vittorio Cecchi Gori è apparso in forma a Vieni da Me, la trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1. Un sospiro di sollievo per i suoi fan: il produttore cinematografico meno di due anni fa fu ricoverato al Gemelli per un'ischemia cerebrale, in co

Vittorio Cecchi Gori ancora innamorato di Rita Rusic : “La risposerei subito” : Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic: la confessione a Vieni da me Vittorio Cecchi Gori vuole risposare l’ex moglie Rita Rusic. La confessione è arrivata a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo. Il famoso produttore ha parlato della sua vita privata e professionale e non ha potuto non menzionare la […] L'articolo Vittorio Cecchi Gori ancora innamorato di Rita Rusic: “La risposerei ...

Vittorio Cecchi Gori oggi a Vieni da me su Rai1 (Anteprima Blogo) : Anche oggi puntale alle ore 14 torna l'appuntamento con il varietà del pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo Vieni da me. Una puntata nuova di zecca quella in onda oggi che prevede, come di consueto, tutta una serie di ospiti che andranno ad animare il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Tanti auguri a Caterina Balivo, oggi è il suo ...